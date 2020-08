Aflyser dele af Rødovredagen

Rødovredagen aflyser flere arrangementer, og man skal være tilmeldt for at komme til dem, der stadig afholdes. Foto: Arkiv

Rødovredagen Rødovres nye position på coronasmittelisten får nu kommunen til at aflyse flere af arrangementerne til Rødovredagen.

Af André Bentsen

De mange nye coronasmittede i Rødovre får nu Rødovre Kommune til at ændre på det planlagte program for Rødovredagen lørdag den 5. september.

”Vi tager udviklingen i antallet af smittede den seneste uge i Rødovre meget alvorligt, og vi anlægger derfor et forsigtighedsprincip for afviklingen af Rødovredagen. Det betyder helt konkret, at der kun gennemføres arrangementer, som kræver tilmelding, og der bliver kun plads til et begrænset antal deltagere til hvert arrangement. På den måde kan vi kontrollere præcist, hvor mange, der deltager, og vi kan sikre, at afviklingen sker efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

Kommunen holder dog også fast i gårdkoncerterne på plejehjemmene, men de bliver lukkede, så der kun er adgang for beboerne.

”Når vi anlægger et forsigtighedsprincip, betyder det desværre også, at vi bliver nødt til at aflyse nogle arrangementer,” afslører borgmesteren.

Flere aflysninger på vej

Forvaltningen er lige nu ved at gennemgå alle arrangementerne. Det opdaterede program vil komme på kommunens hjemmeside inden for få dage, og her kan man også tilmelde sig ved at bestille billet. Alle arrangementer er fortsat gratis.

”Vi skal passe godt på hinanden i Rødovre. Det er vigtigt at finde den fornuftige balance i den svære corona-situation, vi er i lige nu. Vi er i gang med dansen med corona. Vi skal have stor respekt for virussen, men vi skal heller ikke gå i panik, fordi der den sidste uge har været 13 smittede i Rødovre. Det er fortsat meget små tal sammenlignet med situationen i foråret. Med det her tiltag, mener jeg, at vi har fundet den rette balance, når det gælder Rødovredagen,” siger Britt Jensen.