13 coronasmittede den sidste uge

coronavirus Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at 13 borgere er registreret smittet med COVID-19 den sidste uge.

Af Christian Valsted

Det er ikke kun i Aarhus, at man de sidste par uger har oplevet en stigning i antallet af registrerede borgere med coronavirus.

I Rødovre er 13 borgere fra den 13. til 20. august blevet smittet med den frygtede sygdom og tal fra Statens Serum Institut viser, at der kun er to kommuner i landet, der har flere smittede borgere per 100.000 indbyggere end i Rødovre. Rødovres har 32 smittetilfælde per 100.000 indbyggere og det er kun overgået af Aarhus med 75,4 tilfælde og nabokommunen Brøndby, hvor tallet ligger på 37.