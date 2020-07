Udeservering på caféer og restauranter skaber debat

SPONSORERET INDHOLD Fortovscaféer og sene sommeraftener på restauranten er en blandet fornøjelse blandt danskerne. Her er der ofte utilfredshed blandt naboerne, hvor høj musik og cigaretrøg er til daglig gene. Men i takt med corona-pandemiens nedlukning af Danmark er der kommet et øget fokus på udeservering som branchens vendepunkt i en hård finansiel krise.

I dag mener flere personer med en politisk stemme, at udeserveringsmulighederne skal forbedres. Dette betyder ganske enkelt, at der skal gives mere plads til de enkelte udeserveringer indtil 1. oktober, så det kan sætte skub i økonomien.

Restriktioner og afstand udgør forslaget

Det er ikke kun for at sætte ekstra skub i økonomien, hvor danskerne kan nyde det gode sommervejr udendørs, at der bør være mere plads for de enkelte spisesteder. Her spiller restriktioner angående afstand en stor rolle. I og med, at danskerne skal overholde de givne restriktioner, betyder det også, at der kan stå færre borde placeret inden for det tilladte område.

For dette lyder argumentet, at dette skal skabe muligheder for restauranterne til trods for nogle skrappe retningslinjer. Det skal ligeledes ikke være en kommunal beslutning, men derimod restauranterne selv, der skal løse dette. Derfor varetager restauranterne og caféerne selv opgaven om at få godkendt dette hos naboer.

Står du i denne situation, bør du altid sikre dig, at du kan garantere god ro og orden overfor naboerne. Her bør du udstyre alle borde med ekstra udendørs askebægere i form af fritstående askebægre eller askebægre til væggen, samt klargøre, hvornår udeserveringen lukker ned om aftenen. På den måde øger du dine muligheder for at få medhold i din sag.

Venstre sætter punktet på dagsordenen

Tilbage i slutningen af maj blev dette forslag sat på dagsordenen i Hørsholm kommunalbestyrelse, hvor Ann Lindhardt, politisk medlem af Venstre, stod for præsentationen. Venstre ønsker, at dette forslag skal behandles politisk så hurtigt som muligt, så der kan blive taget hensyn til restauranter og caféer henover sommeren.

I Roskilde Kommune har man allerede vedtaget muligheden for udvidet udeservering. De udvidede arealer kan være områder, der endnu ikke er udnyttet eller lejet ud til et andet formål. Derudover har de listet en række forudsætninger op, der garanterer nogle retningslinjer, der er ens for alle. Her er der tale om retningslinjer som ingen støj, musik eller underholdning, samt at rengøring er restaurationens eget ansvar.

Skal du udvide din udeservering? Her er, hvad du skal gøre

Er du i en kommune, hvor du har mulighed for at udvide din udeservering, er der som nævnt en række restriktioner, du skal overholde. Disse vil typisk være tilgængelige på kommunens hjemmeside, men for at være på den sikre side giver vi dig nogle af de vigtigste punkter.

Først og fremmest skal du selv sørge for både rengøring, affaldshåndtering, strøm og vand til arealet. Der må ikke være synlige ledninger, og så skal der tages hensyn til trafikale forhold. Derudover skal arealet være i tæt tilknytning til din restauration, og så må dette kun benyttes af restaurationer, der allerede har indendørs servering. Du skal ligeledes indhente en række skriftlige accepter fra ejeren af bygningen, og at der betales i henhold til prisblad for udeservering 2020.