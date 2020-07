Tre generationer med benzin i blodet

Historien fortsætter for Aagesen Motorcykler i Rødovre, hor Gitte Aagesen har overladt styret til sønnen Martin, som er tredje generation i virksomheden. Aagesen Motorcykler har mere end 50 år på bagen og siden 1990 har butikken haft adresse på Hvidovrevej i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

Erhverv Aagesen Motorcykler er klar til at dreje gashåndtaget helt i bund i nye rammer på Hvidovrevej.

Af Christian Valsted

Uanset set om man er motorcykel entusiast eller ej, kender de fleste Aagesen Motorcykler på Hvidovrevej, der har mere end 50 år på bagen.

Den familieejede MC-butik slog for første gang dørene op i 1966, da Jørgen Aagesen åbnede sin forretning, der har ligget i Rødovre siden 1990.

Siden overtog Jørgens datter, Gitte Aagesen, styringen i butikken og nu er tiden så kommet til, at tredje generation er kalr til er føre butikken videre. Endda i nyombyggede rammer.

”Vi er stolte over, at vi tager hul på et helt nyt kapitel i historien om Aagesen Motorcykler ved at skabe en helt unik butik, hvor folk, der deler vores entusiasme for motorcykler, kan boltre sig i masser af inspiration, viden og formentlig Danmarks største udvalg af MC-udstyr. Jeg tør godt love, at butikken sætter nye standarder for butikker med motorcykeludstyr,” fortæller Martin Christensen, som nu griber styret og overtager det fra sin mor Gitte Aagesen. Hun vil dog stadig være med på bagsædet.

”Min mor, som flere af vores trofaste kunder jo kender gennem mange år, vil stadig være i butikken, så kunderne fortsat kan nyde godt af hendes ekspertise på f.eks. motorcykelbeklædning,” siger Martin Christensen.