To forsvarsfejl bag nyt nederlag

Avarta tabte for femte gange i streg, da Middelfart vandt med 2-1 i Espelunden.

Af Mike Hjulmand

Endnu en kamp i oprykningsspillet og desværre endnu et Avarta-nederlag. Endelig kom de grønklædte endda foran, men det var ikke nok til point. Igen smed de det hele væk på få minutter, efter to koks i defensiven. Første et flot føringsmål af Avarta-angriber Oliver Carrara, men så gik det ellers galt noget tid senere.

Først et hjørnespark, hvor Avarta stod og snork sov og så kunne Middelfarts forsvarsspiller Niclas Vemmelund, heade udligningen meget let ind bag Morten Bank. Godt og vel fem minutter senere, så var den gal igen. Denne gang en høj bold ned bag Avartas bagkæde og Avartas målmand, Morten Bank, endte på lidt af en skovtur og så kunne Emil Lyng dreje bolden i tomt mål fra en spids vinkel.

Selvtilliden er pist væk

Avarta-truppen er helt uden selvtillid og igen i dag lukkede holdet to mål ind kort efter hinanden, men der er flere faktorer. Thomas Wesths tropper spiller igen i dag en fin fodboldkamp og kommer til chancerne for, at få point med fra kampen, men de ting der rammer et hold i problemer, ja de rammer virkelig Avarta-truppen for tiden, der hungrer efter point.

Det var sæsonens sidste hjemmekamp i dag i Espelunden og om blot to dage venter sæsonens sidste kamp, når Avarta skal en tur til Thisted og spille på fredag, hvor der er kampstart klokken 19.