Teatergæster med samfundssind

Rødovre Teaterforening måtte aflyse to forestillinger i foråret og efterfølgende har hver femte billetkøber ikke ønsket at få pengene retur. "Det kan man da kalde teater-samfundssind," lyder det fra formand Svend Aage Branshøj, yderst til højre, der på billedet sidder sammen med den øvrige bestyrelse i Viftens koncertsal Foto: Finn Ærø

teater Coronakrisen påvirkede også Rødovre Teaterforening, der måtte aflyse sæsonens to sidste forestillinger. Det medførte en del administrative udfordringer, men det var bestemt bøvlet hver.

Af Christian Valsted

I forbindelse med forårets nedlukning af Danmark var Rødovre Teaterforening nødt til at aflyse to forestillinger og udskyde en tredje til efteråret.

Aflysningerne medførte en del administrativt arbejde til teaterforeningens frivillige ildsjæle, der måtte ringe rundt til samtlige billetkøbere for at informere om mulighederne for refusion af billetterne. Teaterformanden Svend Aage Branshøj havde naturligvis helst set, at forestillingerne var forløbet som planlagt, men aflysningerne har alligevel givet ham et smil på læben.

Da foreningen ringede rundt til de mange teatergæster, der havde sikret sig billet, til de to forestillinger, viste det sig nemlig, at hver femte ikke ønskede at få pengene retur.

”De ville i stedet donere pengene til vores forening. Det, synes vi, er meget flot og det kan man da kalde teater-samfundssind,” fortæller Svend Aage Branshøj, inden han oplyser, at der i alt kom 8000 støtte-

kroner i kassen på den måde.

”Det var dejligt at opleve den store støtte og det er vi alle meget glade for i foreningen,” siger teaterformanden, der ser frem til den kommende sæson, der er spækket med lidt af det hele.

Komik og musik

Rødovre Teaterforening tager hul på den nye sæson til efteråret med stykket ’Mødre’, hvor skuespillerinderne Szhirley, Lykke Sand Michelsen og Julie R. Ølgaard viser alle aspekter i livet efter at være blevet mødre.

Stykket er det første af i alt 10 planlagte forestillinger frem mod foråret 2021 og Svend Aage Branshøj fortæller, at det kommende sæsons program er sammensat, så det appellerer bredt.

Forestillingerne blev udvalgt tilbage i november måned på det årlige teaterseminar, hvor skuespillere og teaterproducenter var samlet en weekend i Kolding for at vise små udpluk af deres forestillinger.

”Vi når at se et hav af teater på sådan en weekend og udvælger herefter, hvad vi kan lide til vores eget program,” siger Svend Aage Branshøj.

Og som teatergænger kan du se frem til klassiker komedier, rene musikalske forestillinger og et væld af prominente skuespillere på scenen.

”Det er svært at sige, hvilken forestilling der gjorde det største indtryk, for der er så mange gode,”

siger formanden om forestillingerne i den kommende sæson, der skydes i gang 15. september.

Du kan læse meget mere om hele programmet på foreningens hjemmeside: roedovreteater.dk.