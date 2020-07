Tag med børnelitteraturen på Danmarksferie

I år holder de fleste danskere ferie i Danmark. Måske går turen til solskinsøen Bornholm, det blæsende Vesterhav, det sydfynske øhav eller lysets Skagen. Så hvorfor ikke pakke kufferten med bøger, der afspejler jeres feriedestination. Billedet er fra Museum Tirpitz i Blåvand. Foto: Presse

læsning I samarbejde med Rødovre Bibliotek får du hver uge tips til en ny bog om et sted i Danmark, du kan besøge og læse om. I denne uge giver børnekulturformidler Line Horn sit bud på, hvordan hendes tur til Blåvand i Vestjylland kan se ud i børnelitteraturen.

Af Line Horn Andersen, Rødovre Bibliotek

Fakta Her er 10 andre bøger, man også kunne tage med til Vesterhavet: ”Havpigen Alea” af Tanya Stewner, ”Pigen fra havet – ravmedaljonen” af Bodil El jørgensen, ”En verdensomsejling under havet” af Jules Verne ”Min store bog om naturen” ”10 gode grunde til at elske hvaler” ”Farfars store flugt” af David Walliams ”Anne Franks Dagbog – graphic novel” ”Flugten – Henderson’s boys mission 1” af Robert Muchamore, ”Historien om Danmark under 2. verdenskrig” af Niels Hartmann. ”50 ting, du bør vide om Anden Verdenskrig” af Simon Adams

På vores tur til Blåvand skal vi helt sikkert besøge det arkitekttegnede museum Tirpitz, der er indrettet i en gammel bunker fra 2. Verdenskrig. Det er et super spændende sted, som vi også besøgte for to år siden. For at sætte stemningen skal jeg selv læse ‘Drengen i den stribede pyjamas’ af John Boyne og Oliver Jeffers. Den handler om drengen Bruno på 9 år. Han flytter fra Berlin til et sted, han kalder ‘afsides’ sammen med sin far.

I løbet af bogen finder man ud af, at ‘Afsides’ må være Auschwitz, og at Brunos far er kommandant der. Bruno møder drengen Shmuel, som kommer fra den anden side af hegnet.

Det er en fortælling om et skæbnessvangert venskab, om 2. verdenskrig og koncentrationslejre. Bogen er henvendt til børn fra 11 år og er selvsagt ikke for hele familien.

Udgaven fra 2018 er illustreret af Oliver Jeffers, som også står bag en række billedbøger i børnebiblioteket. For yngre børn er Sigurds Danmarkshistorie et godt bud på, hvordan man kan give ens børn en intoduktion til besættelsestiden. På 12 sider, med illustrationer, giver Sigurd en god og lettilgængelig indføring i nogle af de vigtigste nedslag fra krigens tid. Her får man blandt andet en forklaring på, hvad en kludedukke er, hvad den har med krigen at gøre og han kommer rundt om de 100.000 danskere, der blev sat til at bygge bunkere langs hele Jyllands kyst under besættelsen.

Det blæsende hav

Vi skal selvfølgelig også en tur til det blæsende hav. Der findes rigtig mange gode bøger, der har havet og havets skabninger som omdrejningspunkt.

I billedbogsafdelingen kan jeg klart anbefale Jan Kjærs ‘Hajsværdet’, hvor magikernomen Vian har det lidt svært. De andre magikernomer er taget ud i skoven for at tale med dyrene, men det kan Vian ikke finde ud af.

Prinsesse Zika råder ham heldigvis til at lede efter hajsværdet for at finde sin magi. Det er en super god historie til de børn, der er glade for action og fantasi – og så handler den også om, at man skal øve sig, før man kan mestre.

En helt ny bog om Vesterhavet er Sara Ejersbos ‘Pigeliv LOVE 1 – den magiske sommer’.

Det er den første bog i en ny triologi. I denne bog skal Josefine tilbringe sommeren hos sin faster ved Vesterhavet. Hun skal surfe og arbejde i en iskiosk, men allerede den første dag møder hun surferen Chris, som viser sig at have et rygte som hjerteknuser.

Her er sol, strand og surferliv for alle pengene og tilsat en spirende forelskelse og måske et allerførste kys.