Stiv mand med kniv anholdt på Circle K

Politiet rykkede ud, da en fuld mand på en tank havde en kniv med. Foto: Arkiv

Politi I nat blev en mand anholdt med en promille på 1.4 og en hobbykniv i lommen. På Fortvej skræmte en beboer selv tyven væk. På Islevdalvej har tyve stjålet dele af en varevogn.

Af André Bentsen

Spirituskørsel og overtrædelse af knivloven i Rødovre

Onsdag den 22. juli kl 00:20 blev politiet kaldt ud til en tankstation på Jyllingevej i Rødovre, fordi der var melding om slagsmål på stedet.

“Da vi ankom var der dog ikke tale om vold. Til gengæld viste det sig at en af de tilstedeværende var meget beruset og betjentene fik oplyst at manden tidligere var ankommet til tanken kørerne i bil. Han blev testet med alkometer og den viste en promille på over 1,4,” oplyser Københavns Vestegns Politi.

“Derfor blev han sigtet for spirituskørsel. Samtidig blev manden visiteret og her fandt betjentene en hobbykniv og derfor blev han også sigtet for overtrædelse af knivloven. Betjentene kunne også konstatere at manden var frakendt kørekortet – så det kan han også vente en sigtelse for,” understreger ordensmagten.

Tyveri af del fra varevogn

Normalt hører vi om, hvordan der stjæles værktøj fra varevogne i Rødovre. Denne gang er det dog selve vognen det var gået ud over, da der var blevet stjålet en række dele fra en varevogn, der havde holdt på Islevdalvej i Rødovre.

“Tyve havde taget varevognes motorhjelm, forlygter og kofanger,” lyder det fra politiet.

Skræmte indbrudstyv på flugt

Mandag den 20. juli anmeldte en villaejer på Fortvej, at hun samme nat klokken cirka 01 havde skræmt en tyveknægt væk, da hun opdagede, han var i færd med at opbryde et vindue.

“Tyven fik benene på nakken og beskrives som en ung, slank mand i mørkt tøj,” oplyser Københavns Vestegns Politi, der gerne hører fra vidner, som har bemærket noget mistænkeligt i området omkring gerningstidspunktet. Kontakt 43 86 14 48 døgnet rundt.