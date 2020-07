Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen/arkiv

chrumme Sommerferien står for døren, men hvor skal den holdes henne?

Af Chrummer

Det ser ud til, at en del vælger Danmark som sommerferie-destination. Men er vi klar til det?

Jeg tænker på alle dem, som hvert år er vant til at tage til Alanya eller Mallorca med all-inclusive. Kan de overhovedet finde ud af at holde ferie i Danmark?

Vil vi opleve familefædre luske rundt i Vestbad ved solopgang og ligge håndklæder på liggestolene, som de skal indtage ved middagstid?

Vil Rødovre Centrum blive invaderet af småblege danskere i bar øl-mave, klip-klappere og stråhat, der møver sig frem ved de forskellige spis-hvad-du-kan-buffetter i centrets restauranter, så centret dufter som en treenighed af friture, sved og sur røv?

Vil ”Terrasse-Caféen” genlyde af danskere, som bestiller ”dås servesas pur favår” og rent faktisk giver tjeneren drikkepenge, inden de råber ”Jamas” og tømmer pokalen!

Vil folk stå med pengekat om livet og, iført undertrøje, prutte om prisen på en lækker læder håndtaske hos ”Neye”?

Vil de klappe af begejstring, når line 6A fejlfrit ”lander” lige uden for Tivoli. Måske vil de føle sig lidt utrygge, når der ikke er guide med på busturen.

Vil ”Guldkroen” blive oversvømmet af danske turister, som bare higer efter et stykke rugbrød og en frikadelle.

Eller vil nogle måske gå skuffede hjem efter et besøg hos ”Bonnie’s Dyrehandel”, hvor pape-

gøje-showet blot bestod af 20 skrappende undulater i bur.

Ingen papegøjer på cykler.

Ingen foto med papegøjer på hovedet.

Måske nogle forvilder sig ud i noget mere kulturelt og tager på tur til Langelinie, hvor de vil blive lige så skuffede over ‘Den Lille Havfrue’, som alle de andre turister.

Ingen Mykonos-2020 T-shirt – ja, og mest af alt blot 15 grader, regnvejr og en 50’er for en fadbamse.

Det bliver nogle laaaaange måneder til Efterårsferien!