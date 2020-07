Rødovre Centrum er Verdens bedste

Marketingskampagnen 'Life in a Box' har sendt guld til Rødovre. Foto: RC

Marketing Det var ikke bare en god idé, da Rødovre Centrum sidste år lod kunderne leje et menneske, som bog. Det var Verdens bedste idé, der nu sender helt unikt markedsføringsguld til landets største og første shoppingcenter.

Af André Bentsen

Fakta ICSC Global Awards are the most recognized achievement for professional excellence in the retail and real estate industry. Awards for marketing, design and development, and retail store design, stand without peer, and have been claimed by the world's best companies and outstanding shopping center professionals. The VIVA Best-of-the-Best Awards honors the most outstanding examples of shopping center Design and Development, Sustainability, Marketing and Community Service worldwide.

Guldfesten i Las Vegas blev aflyst på grund af Corona, men det kunne ikke tage glæden fra de ansatte i Rødovre Centrum, da ICSCs Viva Award marketing i weekenden kårede Rødovre Centrums kampagne ’Life in a Box’ til Verdens bedste.

Prisen gives til den markedsføringskampagne (i ICSC, red) som er den bedste i Verden.

”Vi er så super stolte over at kunne kalde os for verdensmestre sammen med hele teamet bag kampagnen ’Life in a Box’, der har bevist, at vi har arbejdet på tværs af alle medier og beviset på at det perfekte samarbejde på tværs af kompetencer findes,” siger Charlotte Andersen, der er marketing direktør i centeret.

Kampagnen vandt guld sidste år ved Solal Awards i Europa og kvalificerede sig derfor til Viva – Best Of The Best i Las Vegas, som samler alle de bedste marketingkampagner fra alle verdensdele og finder én samlet vinder.

”Og det blev os,” udbryder Charlotte tydeligvis følelsesmæssigt påvirket.

”Vi kniber os i armen og lader propperne springe. Der er mange års hårdt arbejde og prisen er mere end et mål, det er en drøm, så stor tak til Menneskebiblioteket, hele temaet i Rødove Centrum, We Love Ads, Spasiba, men ikke mindst til familien og centerforeningens bestyrelse for at udvise stort mod og viljen til, at vi i Rødovre Centrum gerne må gå foran være unikke,” siger hun på en måde, så man fornemmer, at det lige så godt kunne være sagt på scenen i USA.

Life in a box

Det var et samarbejdede med Menneskebiblioteket, der sendte prisen til Rødovre.

”Kampagnen gjorde det muligt for centerets besøgende at ’låne’ en ’menneskelig bog’, som de kunne føre en samtale med. En samtale der udfordrede stereotyper og normer.

Besøgende havde mulighed for at låne op til 80 ’levende titler’, med menneskelige bøger der fortalte om vidt forskellige emner som transseksuelle udfordringer, at leve som et offer for vold, livet som et religiøst mindretal, at leve med psykiske problemer, at leve med autisme, at leve med anoreksi, at være biseksuel og endda livet som politiker.

For centeret er det også lidt af en milepæl, da man tidligere har vundet danske og europæiske konkurrencer, men aldrig dem på verdensplan før. I alt har over 600 storcentre sendt markedsføringskampagner ind, men det er på en måde kundernes reaktion, der sender guldet til vores aflange kommune på kanten af København, lyder det fra centerkontoret med udsigt til den gratis parkeringsplads.

”Det er et af de bedste projekter, vi har lavet. Det har fået så stor respekt og vores kunder har kunne lide det, og det er en fed måde at gøre folk opmærksomme på fordomme, men det bedste har været, at kunderne har taget oplevelser og viden med hjem,” siger Charlotte Andersen og tilføjer:

”Det er ikke bare en smart kampagne”. Vi har taget et emne, der var oppe i tiden og som er vigtigt og vendt den om og sagt, hvordan kan vi markedsføre det, så det ser lækkert ud og får opmærksomhed. Det er da også kundernes reaktioner, der er en kæmpe årsag til, at vi vinder guld.”

Holder os på tæerne

Og lige netop det, kan centerets stab bruge fremadrettet. De vil dog ikke afsløre, hvad den næste kampagne byder på.

”Det vil jeg ikke afsløre, før alle parter har givet endeligt grønt lys, men prisen viser, hvordan vi skal gøre tingene for at komme hele vejen rundt om en kampagne, så det husker vi jo, når vi laver de næste, og der er flere rigtig gode på vej,” afslører hun.

Da Rødovre Centrum på grund af Corona ikke måtte deltage i det online event i Las Vegas, glæder de sig nu til forhåbentlig snart at se prisen i virkeligheden.

”Prisen kommer sikkert med posten en dag. Ej jeg er bare så super rørt,” griner Charlotte Andersen