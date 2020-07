Reagér på det unormale

Det er nu du skal passe ekstra på din nabos bolig. Foto: Arkiv

Indbrud Tomme sommerboliger er rent guf for indbrudstyve. Derfor opfordrer politiet, at man gør indbrudstyvens sommerliv surt.

Af André Bentsen

Hvor årets første kvartal viste tegn på, at coronaned-lukningen mindskede antallet af indbrud i danskernes private hjem, har indbrudstallene for 2. kvartal bekræftet billedet. I Rødovre blev der kun registreret 19 indbrud i 2. kvartal i år mod 53 i samme periode i både 2019 og 2019.

Conorakrisen har dermed en positiv afsmitning på antallet af indbrud, men hvis der er noget som indbrudstyve godt kan lide, så er det tomme og ferieforladte boliger.

Sommer er højtid for tyve, som elsker øde boligkvarterer og hjem uden beboere.

Meget frister en tyv, men han prøver at undgå at blive set, og han stikker af, hvis nogen fatter mistanke til ham – og det kan du bruge til at skræmme tyven væk.

”Opmærksomme naboer og nabolag, som arbejder sammen og holder øje med hinandens ting, får en tyv på flugt. Aftal med din nabo at I hjælper hinanden, hvis den enes bolig er alene hjemme i ferien,” oplyser politikommissær Anja Høpfner fra Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

En særlig indbrudsgruppe arbejder for at sætte tyve bag lås og slå, og politikommissæren opfordrer borgerne til straks at ringe til politiet, hvis man ser noget, som skiller sig fra det normale billede i kvarteret.

”Ser du mistænkelige biler eller personer, som lusker søgende rundt eller ikke plejer at være i området – så ring hurtigt til os,” siger Anja Høpfner.

Ring enten til politiets servicenummer 114 eller hvis det er akut via Alarm 1-1-2.