Politiet efterlyser voldsmand

Det er denne mand politiet jager for et overfald med en kniv i et fitnesscenter i Rødovre.

Efterlysning Har du set 25-årige Alexander Anastasios Ikonomou eller ved noget om, hvor han er, skal du ringe til politiet. Manden er efterlyst for overfald med kniv i et fitnesscenter i Rødovre.

Af André Bentsen