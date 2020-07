Plejepersonale skal testes jævnligt

covid-19 Aftale om systematisk test af plejepersonale glæder fællestillidsrepræsentant, selvom hun mener de særlige testindsatser kommer en postgang for sent.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommunes social- og sundhedspersonale har stået i frontlinjen under COVID-19 pandemien og nu har Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og regeringen aftalt at ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt for at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere.

Aftalen glæder Heidi Kelm Jensen, der er fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedspersonalet i Rødovre Kommune, der tæller mere end 700 ansatte.

Hun havde dog gerne set, at det var sket noget før.

”Der er ingen tvivl om, at det er et godt tiltag, men vi havde gerne set at den mere systematiske test var påbegyndt for flere måneder siden,” fortæller hun til Lokal Nyt.

Lokalt har der ikke været større udbrud af COVID-19 smitte blandt hverken personale eller borgere på kommunens plejehjem og Heidi Kelm er, med egne ord, dybt imponeret over, hvordan kommunens ansatte har tacklet coronasmitten på.

”Jeg er meget stolt over at have været deres repræsentant i denne tid. De har passet på borgere og på dem selv. I en lang periode har de gået på arbejde med en bekymring og frygt for, at de kunne blive smittet og smitte borgerne, og med konstant skiftende retningslinjer og forholdsregler, men de har gjort deres arbejde og det er jeg dybt imponeret over,” siger Heidi Kelm Jensen, der i kulissen har arbejdet med at lave nødberedskaber og forsøge at klæde medarbejderne på med seneste nyheder fra sundhedsmyndighederne.

”Der har været en stor usikkerhed omkring værnemidler, smittefare og mange andre ting, men personalet har ageret meget professionelt,” siger fællestillidsrepræsentanten.

Skal afstemmes i kommunerne

Den systematiske test af plejepersonale i alle landets kommuner skal afstemmes efter, hvor udbredt smitten er i den enkelte kommune:

”Vores ældre og sårbare medborgere har betalt en meget høj pris for corona-pandemien. Og selv om hele resten af Danmark nu åbner op igen, vil de fortsat opleve begrænsninger i deres liv og tilværelse, som vi andre ikke må tåle. Derfor er det vores pligt som samfund at gøre vores yderste for at sikre deres velbefindende og sikkerhed bedst muligt. Og samtidig skal vi også beskytte vores pleje-ansatte, der gør så vigtigt et arbejde, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Det nye testsystem vil være et fast supplement til det åbne testtilbud, som plejepersonale allerede har adgang til og vil sikre en systematisk overvågning for denne vigtige personalegruppe. Det vil ske med et nyt setup, som i langt højere grad vil gøre det muligt at blive testet på arbejdspladsen.

I de kommuner, der overstiger et bestemt niveau af smittede, iværksættes testprogrammet med det samme. For de øvrige sættes systemet op frem mod slutningen af august – tiden skal blandt andet bruges på oplæring af kommunale medarbejdere i at pode.