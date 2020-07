Modstandsmand har sat sig for at blive 100 år

Alderen synes ikke for alvor at trykke 98-årige Otto Christensen, der holder hus og have i Islev. ”jeg har lidt knas med ryggen, men ellers har jeg det ganske fint,” siger den tidligere modstandsmand fra Nakskov. Foto: Red.

et langt liv Otto Christensen har prøvet mere end de fleste. Den 98-årige islevborger var modstandsmand under 2. Verdenskrig og er en af de sidste overlevende fra den deling, der i 1943 var udstationeret på Middelgrundsfortet. ”Jeg har ikke været der siden, men det skal jeg nok nå. Øen er så smuk,” fortæller han.

Af Christian Valsted

Det gibbede i Otto Christensen, da han sidste efterår læste en artikel i Rødovre Lokal Nyt om den unge spejderleder Rasmus Sandorff, der som frivillig var med til at omdanne det gamle søfort, Middelgrundsfortet, til en ø, hvor unge har mulighed for afprøve skæve idéer og bruge øens faciliteter som iværksætterlaboratorium.

For 98-årige Otto Christensen har Middelgrundsfortet nemlig en helt særlig betydning. Som ung 20-årig konstabelelev blev han i foråret 1943 udstationeret på det kunstigt anlagte søfort sammen med 120 andre soldaterkammerater. Her foregik den militære uddannelse, indtil tyskerne besatte øen i august måned.

”Jeg husker det som var det i går. Der var en anspændt stemning på øen, men der var ikke ballade med tyskerne. De holdt sig den ene ende af øen og vi holdt os i den anden,” husker Otto Christensen imens kan bladrer i et stort fotoalbum i privaten i Islev.

”Her står jeg og det dér er min gode ven Fridberg,” fortæller Otto og peger på et sort/hvidt billede af en gruppe soldater i ens tøj ved kajkanten på Middelgrundsfortet.

”Fridberg var en god ven, men han var rebelsk og han stod blandt andet bag et flugtforsøg fra øen,” siger Otto Christensen om forsøget, der gik galt og kostede en af deres kammerater livet.

Tyskerne opdagede robåden i vandet og den lille gruppe danske soldater måtte springe i vandet og svømme tilbage til fortet. Èn omkom og Otto ved ikke om han blev skudt af tyskerne eller druknede i bølgerne.

”Det blev aldrig klarlagt, men ét er sikkert; jeg havde været med i båden, hvis ikke jeg havde haft gulsot og lå hjælpeløs i en hospitalsseng. For mig og Fridberg var pot og pande,” fortæller Otto, der efter halvanden måneds tyskbesættelse blev hjemsendt til Nakskov.



Otto Christensen (tv) og vennen ‘Friberg’ i ‘Tønderne’ i Tivoli under 2. Verdenskrig. Foto: Privat

Dannede modstandsgruppe

Hjemme i Nakskov havde Otto før sin værnepligt færdiggjort en kontoruddannelse på ØKs skibsværft. Som tysk og engelsk korrespondent var det meningen at Otto skulle videreuddanne sig i London, men det var et krav, at værnepligten blev klaret inden. I Nakskov fik Otto Christensen hurtigt kontakt til sit gamle netværk og grundet sin gode fysiske form blev han hurtigt en habil håndboldspiller på byens hold. I Nakskov gik han under navnet pantefogedens søn, men Ottos militære karriere kendte de fleste også til.

Valdemar, eller ’Trafik-Valde’, som han blev kaldt, fordi han arbejdede som trafikforvalter på banegården i Nakskov, tog kontakt til Otto i håndbldklubben. Han vidste at Otto var soldat og kunne finde ud af at bruge et gevær. Sådan en person kunne man godt bruge i en modstandsgruppe og sådan blev det.

”Vi blev enige om at danne et hold i efteråret 1943. Vi var en gruppe på fem personer og vi udførte en lang række opgaver,” husker Otto, der særligt husker en episode helt tydeligt.

Den udspillede sig i efteråret 1944. Ledelsen af modstandsgrupperne i Nakskov skulle bruge de rigtige folk til at samle nogle våben op, som englænderne ville smide ned.

”Og den opgave påtog vi os,” fortæller Otto, der husker hvordan gruppen var samlet for at spille håndbold på en mark, da de fik beskeden om, at sendingen ville blive leveret senere samme nat i et område omkring Stokkemarke Kro ved Maribo.

Min far var stolt

Gruppen tog afsted, da mørkt var faldet på og forsigtigt cyklede de ud til det aftalte sted.

”Vi lå ved en stensætning og skulle vente. Vi var spændte og nervøse på samme tid. Da klokken havde passeret midnat hørte vi lyden af en engelsk flyver. De havde en helt særlig lyd, så det var ikke noget at tage fejl af. Vi vendte vores cykler rundt og drejede vores forhjul rundt, så dynamolygterne lyste,” fortæller Otto Christensen, der med hjertet oppe i halsen herefter så, hvordan flyverens luge blev åbnet og tre containere blev smidt ud.

”Det syn glemmer jeg aldrig. Vi havde en vognmand i gruppen og fik gemt de tre containere på en nærliggende gård,” husker Otto.

Et par dage senere fik han et rekylgevær og fem håndgranater, som jeg skulle opbevare. Granaterne gravede han ned i haven i en af hans mors fiskegryder og geværet gemte han af vejen på et loftsværelse bag skorstenen i familiens hjem.

”Min far var pantefoged, men også gammel soldat og han fornemmede at der var noget i gære. Han spurgte mig direkte om jeg opbevarede våben i huset og jeg erkendte. Han ville se dem og jeg hentede rekylgeværet og stillede det på en trefod midt på spisebordet. Min mor var ved at tisse i bukserne af skræk for jeg ville få dødsstraf, hvis det blev opdaget, men min far var stolt. Det er også en af de ting, jeg aldrig glemmer,” siger Otto.

De mange våben skulle kun bruges, hvis det blev til et opgør med tyskerne. Det skete ikke og da Danmark den 5. maj 1945 blev befriet, kørte modstandsgruppen ind og afleverede våbnene på politistationen i Nakskov.

”Jeg havde håndgranaterne i lommerne, da jeg på ladet af en bil kørte ind på politistationen. Bagefter gik vi ud og drak bajere og fejrede at krigen var forbi,” husker Otto.

Gik på pension som 82-årig

Efter krigen blev Otto Christensen placeret på søværnets kasserne og mødte kort til efter sit livs kærlighed Ulla. De blev gift i Næstved i 1947 og nåede at være gift i 72 år.

”Er hun ikke en flot pige,” spørger Otto og viser et billede af Ulla.

”Billedet er fra 1945, så hun er 25 år på det billede,” fortæller Otto og lyser op. De to havde klaret alt i tykt og tyndt, indtil Ulla sov stille ind sidste efterår i alder af 99 år.

”Du drømmer ikke om, hvor hurtigt tiden går, når jeg kigger tilbage på det billede af hende. Jeg tænder stadig et lys for hende hver aften og har sat mig for at blive 100 år. Man bliver nødt til at sætte sig mål i livet ellers visner man. Det kan ikke nytte noget at sidde og pive. Det ville heller ikke være i Ullas ånd,” siger Otto, der først gik på pension i en alder af 82.

”Jeg har arbejdet en stor del af mit liv i møbelbranchen og har blandt andet været salgschef i Illums Bolighus. I mine sidste år på arbejdsmarked var jeg ansat i sengebutikken Duxiana i Gothersgade. Selvom jeg var 82 år, ville kunderne stadig helst tale med ham den gamle,” griner Otto og fortsætter.

”Jeg har altid holdt mig i gang og haft projekter. Det er nok også grunden til at jeg er blevet 98 år og stadig er nogenlunde frisk. Er af mine projekter bliver at komme ud og besøge Middelgrundsfortet igen, for jeg husker det så meget smukt. Jeg har ikke været der i 77 år, men jeg skal nok nå at komme tilbage og se, hvor de unge nu bruger fortet til.”