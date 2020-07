Midt i lægemangel: Åbner klinik i centeret

Den udtalte lægemangel i Rødovre, får den 1. august Christa og Gitte til at åbne Rødovre Lægeklinik i centeret. Foto: Brian Poulsen

Lægemangel I 2016 var Rødovre det sted i Danmark, hvor der var flest patienter per læge. I 2018 blev situationen forværret af lægemangel i tilstødende kommuner, hvilket betød endnu mere pres på de lokale praksisser. Nu åbner Christa og Gitte i Rødovre Centrum for at imødekomme den stigende lægemangel.

Af André Bentsen

Det er svært for de tusinder af nye borgere i Rødovre at finde en læge, der har plads og tid til at tage sig af deres behov, men det er næsten lige så svært for de uddannede læger at finde et sted at åbne lægetasken permanent.

Derfor var valget heller ikke så svært, da Christa Chelske og Gitte Colago efter flere års udkig andre steder blev tilbudt at åbne en klinik i Rødovre Centrum. Rødovre Lægeklinik kommer den til at hedde, og du finder den i centeret ved alle de andre patienttilbud.

”Vi skulle finde noget sammen, og det er svært at finde et sted, der har plads til to læger, og det er svært at finde, hvis man skal overtage en eksisterende praksis,” fortæller de mens de gør de sidste ting klar i de nye lokaler, så der kan komme patienter på besøg.

Udtalt lægemangel

Da vi spørger dem, hvorfor de har valgt Rødovre, svarer de samstemmigt; ”På grund af lægemanglen.”

”Det skyldes i Rødovre nok, at der er flere ældre læger, der er stoppet samtidig med, at der er flyttet mange nye borgere til,” forklarer de to nye klinikejere.

De har en fortid hos flere andre praktiserende læger, men har ikke rigtig kunne finde det rigtige sted at slå sig ned. Det har de her i Rødovre, der også er kendt for at tage imod patienter fra andre kommuner på grund af det pressede system.

Men hvorfor så lige netop i centeret?

”I Rødovre Centrum fandt vi lokaler, der svarer til vores behov, og der er kollegaer, speciallæger og fysioterapeuter tæt på. Det er centralt med gode forhold til handicappede og det har været vores største udfordring at finde i nogle af de praksisser, vi har kigget på. Det betyder meget for os med venlig adgang, så derfor valgte vi Rødovre Centrum,” siger Christa inden Gitte supplerer:

”Og så har vi mødt utrolig stor velvilje fra centerets side, der har hjulpet med at modernisere klinikken, så den lever op til moderne behov og vores personlige krav.”

De to læger, der begge har speciale i almen medicin er ikke bekymret for at åbne op i kølvandet på coronakrisen.

”Folk har et behov for at være sammen med deres læge og har mange spørgsmål og brug for en kontakt, så dekan føle sig trygge. Kronikere kan også blive behandlet og må ikke holde sig væk, så det er vigtigt, at der er mulighed for, de kan komme til lægen nu her, hvor de måske har holdt sig hjemme længe af frygt for smitte.