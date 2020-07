Markant fald i indbrud

Hvor årets første kvartal viste tegn på, at coronanedlukningen mindskede antallet af indbrud i danskernes private hjem, har indbrudstallene for 2. kvartal bekræftet billedet. Foto: Bee-Line

politi Antallet af indbrud er rekordlavt for 2. kvartal 2020. Det viser nye indbrudstal fra Danmarks Statistik.

Af Christian Valsted

Fakta Anmeldte indbrud i Rødovre 2. kvartal 2018 - 53 indbrud

2. kvartal 2019 - 53 indbrud

2. kvartal 2020 - 19 indbrud Kilde: Danmarks Statistik

Coronapandemien har været skidt for meget, men midt i en historisk krise, er der også lyspunkter.

Allerede i første kvartal 2020 viste indbrudstal, at coronanedlukningen mindskede antallet af indbrud i danskernes private hjem og billedet er det samme i 2. kvartal. I Rødovre blev der kun registreret 19 indbrud i 2. kvartal i år mod 53 i samme periode i både 2019 og 2019.

Udviklingen glæder Britt Wendelboe, der står i spidsen for ’Bo trygt’, der er et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius og har til formål at reducere antallet af indbrud i private hjem.

”Indbrudstallet er på et historisk lavt niveau. Samtidig ser det ud til, fremskridtene også påvirker danskernes tryghed i positiv retning. Det er meget glædeligt, selvom udviklingen i de seneste måneder er sket på en kedelig baggrund, nemlig coronapandemien, som ingen af os har kunnet planlægge. Nu gælder det imidlertid om at holde fast, så vi fortsat kan holde indbrudstyvene fra døren, siger Britt Wendelboe.

Forventer færre sommerindbrud

Sommeren er normalt højsæson for indbrud, men i år forventes indbrudstallene at blive lavere som følge af coronakrisen.

”Vi ved, at sommerferien er en af de absolutte højsæsoner for indbrudstyve, men vi tror og håber på, at denne sommer vil være anderledes. Flere vil være hjemme denne sommer, og det er et rigtig godt udgangspunkt, for det vil give mere liv i boligområderne. Samtidig kan vi selv – også sammen med naboer – gøre rigtig meget for at undgå indbrud. I den forbindelse kan Nabohjælps app være et godt værktøj til at understøtte indsatsen,” siger Britt Wendelboe, der suppleres af kommunikationskonsulent Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp:

”Vi har i de seneste måneder oplevet en stor tilgang af danskere, der har downloadet Nabohjælps app. Det ser vi som et udtryk for, at danskerne lige nu er meget opmærksomme på, hvordan de kan organisere sig og hjælpe hinanden med at undgå indbrud i deres kvarter. Det er meget positivt, da aktiv nabohjælp er et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud, siger Sarah Risbøl Jacobsen.