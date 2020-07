Mal en sten og snup en is

Det er her i vores nye flotte lokaler på Rødovrevej 151 - lige ved Rødovre Skole - at du kan bytte din malede sten med en is fra vores fryser i pergulaen. Bare kom ind og tag for dig af herlighederne i avisens åbningstid. Foto: Red.

gratis is Vi trækker lod om et gavekort til Irma blandt alle stenene

Af André Bentsen

Fakta SÅDAN DELTAGER DU Mal en sten. Læg stenen foran Rødovre Lokal Nyts bygning, Rødovrevej 151. Send en SMS med et billede af din sten til 2212 2069, så vi har dit navn og nummer til konkurrencen. Du kan også skrive navn og telfonnummer bag stenen, hvis der er plads Tag en is. Vi trækker lod om et gavekort blandt alle stenene sidst på sommeren. Vinderen får et gavekort til Irma til en grillaften til 800 kroner.

Der er en grillaften til hele familien på højkant i årets sommerkonkurrence, hvor børn og barnlige sjæle kan male en lille sten og bytte den med en is hos Rødovre Lokal Nyt

En af vores gode annoncører, Irma i Rødovre Centrum, synes nemlig, at der mangler lidt kulør på vores nye flotte hus på Rødovrevej 151.

Vi har derfor sat en kæmpe fryser op fyldt med forfriskende is fra Irma til alle dem, der gerne vil sætte deres personlige præg på lokalavisen.

”Vi ved, at der er mange danskere, der på grund af den særlige tid, vi lever i, ikke kommer til at holde ferie og derfor skal blive her i Rødovre. Derfor har vi en sjov konkurrence med avisen, hvor man først kan være lidt kreativ med børnene derhjemme i ro og mag, og så gå en tur mod Damhussøen eller centeret og få en gratis is på vejen,” siger Allan Mil-

ler fra Irma.

Vind 800 kroner i Irma til en grillaften

For at der også skal være lidt ekstra sjov til mor og far har han sat en grillaften til hele familien på højkant til de flotteste sten.

Men da vi er sikre på, at alle sten, der bliver malet er mega flotte, vil vi ikke hyre en ekspert ind til at vurdere farvevalg og penselstrøg.

Istedet har vi tænkt os at trække lod blandt alle stenene og vælge en tilfældig vinder i konkurrencen, når sommerferien er ved at være slut.

Den heldige sten vinder et gavekort på 800 kroner, der kan bruges på en hyggelig grillaften til familien.

”Eller på flere is, hvis du ikke har malet nok sten i løbet af sommeren,” griner Allan, der håber mange vil være med til at skabe fest og farver omkring deres lokalavis denne sommer.

”Så kan man jo altid komme tilbage med børnene og finde sin egen sten senere og kigge ind til en snak om livet i Rødovre eller tippe os med en god historie,” siger journalist Christian Valsted, der håber rigtig mange vil have en gratis is og sætte kulør på avisen.”

Eneste krav er, at man kommer i avisens åbningstid.