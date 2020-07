Lugtede af benzin Her bliver en af de to sigtede mistænkte gerningsmænd anholdt.

Foto: Presse-fotos.dk

Ildebrand To mænd troede måske, at de var sluppet afsted med at sætte en bil i brand i IrmaByen sent mandag aften, men politiet ville det anderledes, da de stoppede den flygtende bil og anholdt de to mænd fordi de havde sod i ansigterne.

Af André Bentsen