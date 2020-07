Linkbuilding: En af de vigtigste faktorer inden for SEO

SPONSORERET INDHOLD Der er mange faktorer, der er vigtige, når du arbejder med SEO. En af de faktorer, der især er essentiel for dine SEO-resultater, er linkbuilding.

Til trods for, at det er en vital del af SEO-arbejdet, er det langt fra alle, der ved, hvad er linkbuilding. Heldigvis er det relativt simpelt at forklare, hvad linkbuilding reelt set er.

Linkbuilding er vigtigt, da Google (og øvrige søgemaskiner) betragter links som anbefalinger. Har du fået et link fra DR.dk til din webside, betragtes dette som, at DR anbefaler din side. Ligesom du næppe ville skilte med, at en given restaurant er den bedste, uden anbefalinger, giver Google heller ikke topplaceringer til sider, der ikke har fået links.

Det er selvfølgelig ensbetydende med, at du ikke bør gå på kompromis med linkbuilding. Det er ganske enkelt en vital del af dit arbejde med SEO. Derfor er du også nødt til at arbejde med det på effektiv vis. Hvis du ikke selv er i stand til at gøre dette, er det vigtigt, at du finder et bureau eller en freelancer, der kan hjælpe dig.

Kan links sende mig til tops i Google?

Mange tror, at man blot kan få en masse gode links, hvorefter man stryger til tops i Google. De fleste ville sikkert synes om dette, men det er dog ikke nok. Der er et hav af andre faktorer, der også er vigtige, hvis du ønsker at sikre, at du får en af topplaceringerne på dine vigtige søgeord – og selvfølgelig helst førstepladsen.

Når det er sagt, så skal der dog ikke være nogen tvivl om, at links også er en vital del af det. Derfor er det ikke noget, der betyder, at du helt kan droppe at have fokus på links. Faktisk er SEO en disciplin, der handler om at få alle aspekter af det til at gå op i en højere enhed, da man ellers ikke kan opnå de ønskede resultater.

Med andre ord; du kan ikke komme til tops i Google kun ved brug af links. På den anden side vil du dog næppe heller finde en plads i toppen, hvis du ikke har gode links til din side. Hvad det vidner om er, at links er vitale for din succes ift. SEO, men det er dog ikke det eneste aspekt, du er nødt til at have styr på.

Kan jeg selv stå for min linkbuilding?

Teoretisk set, er der ikke, der står i vejen for, at du selv står for din linkbuilding. Det er dog ikke sikkert, at du selv kan finde ud af det. Det er nemlig ikke let at skabe de rette links til din side. Derfor er det også bedst, at du overlader det til nogen, der ved, hvad de laver, hvis du vil sikre dig succes med det.

Heldigvis findes der et hav af forskellige bureauer og freelancere, der arbejder med linkbuilding og SEO. Det er derfor ikke just svært at finde en specialist, der kan varetage arbejdet med linkbuilding for dig.