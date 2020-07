Enhedslistens Peter Mikkelsen glæder sig over, at der blev lyttet til forældrene i forbindelse med debatten om Børnehuset Kompasset. Foto: Brian Poulsen

debat Kompassets nål peger mod nord, men kompassets nål kan påvirkes med magnetisme.

Af Peter Mikkelsen (Ø), medlem af Kommunalbestyrelsen

Dialog, møder, læserbreve i Lokal Nyt og opslag på Facebook har udskudt den midlertidige lukning af institutionen Kompasset, der skal renoveres.

Der er stort set ingen, der stiller spørgsmål ved behov for renovering af Kompasset.

Der er derimod sat spørgsmålstegn ved hastigheden og der er lyttet til forældrenes bekymringer.

Forældrene kan vælge at beholde deres børn i Kompasset frem til den 1.5.2021, men de kan også vælge flytning allerede fra oktober 2020 og der vil blive taget hensyn til søskendebørn og hele børnegrupper, såfremt der er behov for det.

Det glæder Enhedslisten, at der er lyttet til forældrene, der har en naturlig bekymring på børnenes vegne.

Kompasnålen viser kun retningen. Vi bestemmer selv, hvilken vej vi skal gå.