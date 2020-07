Kom godt på vej med bilfinansiering

Sponsoreret indhold Dit ønske om det kontante køb af en ny bil til familien forbliver en feberdrøm, hvis du i en hverdag fyldt med faste udgifter ikke formår at fylde sparegrisen op med de 150.000 - 200.000 kr., du let kan risikere at skulle af med.

For rent faktisk at få råd til bilen kan du kigge dig om efter finansieringsformer, så du fx kan lease eller få din drømmebil med bilfinansering. Fordelene her er:

At du får din bil nu, så sparegrisen erstattes af faste indbetalinger med frister at overholde.

At du betaler af på bilen over tid, hvor du vælger mellem flere leasingordninger eller billån.

At du i samråd med udbyderne af leasing eller bilfinansiering finder den rette løsning.

Leder du efter en lettere og hurtigere måde at få en bil end ved at lægge penge til side hist og her, er det altså værd at overveje finansiering i form af leasing eller billån, for her er mulighederne legio.

Skal billånet være med eller uden udbetaling?

Hvilken type bilfinansiering, du ender med, afhænger ofte af bilens pris og dine økonomiske forhold, så du bl.a. selv kan vælge, om du ønsker lån med eller uden udbetaling. Ønsker du at finansiere hele bilprisen, er lån uden udbetaling en optimal løsning modsat lån med udbetaling. Hvad du vælger af de to får betydning for renten på billånet, der kan blive noget højere, hvis du vælger at låne uden udbetaling, men hvor du til gengæld hurtigere bliver kørende og ofte slipper for nogle låneudgifter.

Fast eller variabel rente?

Relevant er det også, om et evt. billån til finansiering af bil kommer med fast eller variabel rente, hvor det selvfølgelig er at lege spåkone at gisne om, hvad der er rette løsning for dig. En variabel rente kan starte lavere end den faste, men svinger til gengæld op eller ned alt efter markedsrenten.