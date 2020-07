Knuste bilruder på stribe

Fakta

Undgå tyveri fra bilen

Københavns Vestegns Politi opfordrer til, at bilejerne gør det svært for tyve

1. Gør det svært for tyven: Luk og lås altid alle døre, vinduer og soltag

Frist ikke tyven: Fjern mobiltelefon, GPS-enhed og øvrige værdigenstande, når du forlader bilen

3. Gør tyven utryg: Parkér så vidt muligt et synligt eller befærdet sted med god belysning eller overvågning

4. Skræm tyven væk: Overvej bilalarm eller låsebolte på fælge

Kilde: politi.dk