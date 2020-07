Kæmpe succes i fare for at forgå

Bag bagsiden af Espelunden Stadion har træskulpturen 'Sovende Louis' set bedre dage. Manglende brædder og synlige søm titter frem fra den store kæmpe, der trænger til en større operation, hvis ikke den skal brase sammen. Foto: Arkiv/Ian Nielsen

kunst Hvis ikke kommunerne bliver enige om en samlet plan for vedligeholdelsen af ’De Seks Glemte Kæmper’, skal kunstværkerne pilles ned og projektet afsluttes. Sådan lyder det fra manden bag værkerne, Thomas Dambo, der frygter at kæmperne vil udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis ikke kommunerne finder økonomi til at reparere skulpturerne.

Af Christian Valsted

Fakta De Seks Glemte Kæmper



De seks træskulpture kan ses i Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund and Høje Taastrup Kommuner.

Alle værkerne er lavet af genbrugstræ og opført med hjælp fra lokale frivillige.

Kunstværkerne er et symbol på sammenhængen på Vestegnen.

De har været en succes fra første færd. De seks store kæmper, som kunstner Thomas Dambo i 2016 skabte ud af genbrugstræ til seks kommuner i forbindelse med Vestegnens Kulturuge.

Udstyret med et skattekort har borgerne på Vestegnen, og andre besøgende, lige siden kunne gå på opdagelse efter de finurlige træfigurer og samtidig udforske Vestegnens natur.

I dag bliver kæmperne besøgt af udenlandske turister på lige fod med Christiania og Den Lille Havfrue og i Rødovre kan besøgende kravle ind i munden og op på ryggen af ’Sovende Louis’, der mageligt har ligget og blundet på et grønt område mellem Espelunden Stadion og Absalon Camping de sidste 4 år.

Men kunst varer ikke evigt. Og slet ikke kunst der er produceret af genbrugstræ og placeret i naturen.

De seks store kæmper er alle ved at rådne op og ifølge kunstner Thomas Dambo skal der handles, hvis værkerne også i årene fremover skal være en del af Vestegnens kunsthistorie.

”Jeg har det faktisk helt fint med, at min genbrugskunst forgår og det var også kun meningen at kæmperne kun skulle stå i naturen i op til to år, men projektet blev en større succes end nogen turde håbe på og derfor har jeg intet imod, at de bliver stående til glæde og gavn for mange, men de forfalder og det kan jeg ikke stå inde for,” siger Thomas Dambo, der kun vil lade kæmperne leve videre i naturen, hvis æstetikken bliver bevaret og de store træfigurer ikke udgør en sikkerhedsrisiko for de besøgende.

”De kan ikke holde for evigt. De braser sammen på et tidspunkt og de har efterhånden nået en alder, hvor der falder brædder af og træet begynder at rådne. Jeg synes, at der skal laves en samlet vedligeholdelsesplan for alle seks kæmper, da jeg ser det som et samlet projekt. Hvis det ikke sker, synes jeg projektet skal afsluttet som en succes og pilles ned. Man kan ikke bare lade dem stå. Det er ingen tjent med,” siger kunstneren.

Artiklen fortsætter under billedet…

Kommunerne skal blive enige

Thomas Dambo fortæller til Lokal Nyt, at han kun oplever velvilje fra de seks Vestegns-kommuner, der har en kæmpe placeret i deres kommuner, men han frygter at bureaukrati, kommunerne imellem, vil besværliggøre den videre proces, når der skal tages stilling til en samlet plan for kunstprojektet.

Thomas Dambo havde sidste efterår et møde med repræsentanter fra alle seks kommuner i bestræbelserne på at finde en løsning, men siden er det ikke sket det store.

”Jeg sagde dengang, at hvis der ikke var fundet en løsning inden et år, ville jeg ikke stå inde for sikkerheden mere. Det handler ikke om at alle kæmperne skal bygges op fra bunden, men om, at der som minimum skal laves et servicetjek på kæmperne,” siger Thomas Dambo. Han fortsætter:

”Jeg oplever generelt en velvilje fra kommunerne, men det hele er ustruktureret. Nogle kommuner har selv udført små-reparationer og jeg er også selv blevet hyret ind til at foretage nogle, men det kræver en samlet plan,” siger han.

I Rødovre Kommune er sagen blevet drøftet i det små og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due (S) ser gerne, at der findes økonomi til at bevare de seks kæmper.

”Der var oprindeligt tale om et midlertidig projekt, men kunstprojektet har været så stor en succes, at jeg synes vi skal holde liv i kunsten og sørge for at få dem repareret. Kæmperne appellerer til både børn og voksne og folk kommer langvejs fra for at finde kunstværkerne og på den måde opleve de fine steder vi har på Vestegnen,”

fortæller Lene Due, der forventer at der efter sommerferien vil blive taget stilling til, hvordan Rødovre Kommune og de øvrige kommuner forholder sig til de glemte kæmper.