Hævntørst på Heden

Marianne Christensen sender sin helt til badehotel for at opklare mord. Foto: Brian Poulsen

mordgåde Når Marianne Christensen ikke er med til at sikre det gode liv lokalt, som politiker i Rødovre, slår hun folk ihjel i Vendsyssel.

Af André Bentsen

Det er ikke hver dag, dit forlag kalder din mordgåde for en ‘feel-good-roman’, men det er ikke desto mindre ordene, der mødte den lokale politiker og forfatter, Marianne Christensen, da hun sendte udkastet til sin roman, ‘Vendsysselvendetta’ til forlaget mellemgaard.

Det er en selvstændig fortsættelse af Peter Florian-krimien ‘Et hængeparti’.

Denne gang tager Peter med sin ven Hasse på badehotel, hvor de kommer til alt andet end at slappe af.

Pludselig bliver de involveret i flere brutale mord og jagten starter på en morder, der er tættere på, end de tror.

“Jeg valgte Vendsyssel, fordi jeg havde lyst til at skifte miljø, således at handlingen ikke foregår de samme steder hele tiden,” siger Marianne Christensen og fortsætter:

“For at få en rimelig grund til dette sendte jeg mine hovedpersoner på ferie ved Vesterhavet i en opdigtet by.”

Bogen er en selvstændig fortsættelse af den første, det vil sige ny handling med de samme hovedpersoner. Derfor var det heller ikke svært at binde de to bøger sammen fortæller hun.

“Dét, der var svært var, at man jo ikke kan regne med, at alle har læst den første bog. Derfor var jeg nødt til at forklare lidt om personerne igen uden at det måtte blive for kedeligt.”

Skriver snart om Rødovre

I bogen møder man også Max Raymond.

“Han er en af mine skurke. En lidt karikeret type, der skulle være med til at give bogen et anstrøg af humor,” siger Marianne, der ikke skal bruge mange sekunder på at forklare, hvorfor det er en god bog.

“Det er en god bog, fordi den både er spændende og humoristisk, samtidig foretager jeg lidt ‘namedropping’ til bøger og forfattere, jeg selv godt kan lide, så man kan blive inspireret af det, hvis man vil. Som et kuriosum kan jeg nævne, at den tredje bog (som er halvt færdig, red.) vil foregå i Rødovre.”