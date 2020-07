Gökhan vinder installatørpris

Rødovreborger Gökhan Erman vandt TEKNIQ Arbejdsgivernes installatørpris for VVS-installatører. Foto: Presse

prisvinder Med et imponerende snit på 11,5 sikrede rødovreborger Gökhan Erman sig TEKNIQ Arbejdsgivernes installatørpris for vvs-installatører.

Af Christian Valsted

33-årige Gökhan Erman havde ekstra god grund til at smile, da de studerende fra Zealand i Slagelse i slutningen af juni måned fik papir på deres uddannelse til VVS-installatører. Rødovreborgeren modtog nemlig årets pris fra TEKNIQ Arbejdsgiverne for sit veloverståede uddannelsesforløb.

Prisen gives til den studerende på hvert erhvervsakademi, der har klaret sig bedst på uddannelsen og har bestået autorisationsprøven. Selvom den nye coronahverdag betød, at der ikke, som ellers traditionen, blev afholdt en dimissionsfest, så skulle Gökhan Erman ikke snydes for hans velfortjente belønning for et karaktersnit på flotte 11,5.

”Vi fik, til at starte med, at vide, der ville være en pris, men det var jo ikke det, der var målet for mig. Jeg vil altid gerne gøre det bedst muligt, hvilket til tider kan være lidt presset. Omvendt har jeg været vant til det fra min tidligere uddannelse som bygningskonstruktør. Og så er det jo rart at få prisen som en anerkendelse af, at man har gjort et godt stykke arbejde,” sagde den 33-årige prisvinder.

Prisvinder på deltid

Erman har formået at tage deltidsuddannelsen AU i VVS-installation sideløbende med, at han driver virksomheden GE Byg i Søborg.

”Jeg startede op i 2018, hvor jeg havde en faglig ansvarlig tilknyttet, men nu, hvor jeg har fået autorisationen, kan jeg drive det hele selv, så der er fuld fart på,” forklarer han.

Ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne er prisen en vigtig markering af de kompetencer, de nybagte installatører bliver udstyret med.

”Installationsbranchen har brug for dygtige folk – ikke mindst når vi kommer ud på den anden side af coronakrisen,” siger Tina Voldby, underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.