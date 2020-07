Godt nyt til cyklisterne?

Der er ikke meget supercykelsti lige for tiden Foto: Privat

Debat Bent Børresen mener stadig, der er masser af cykeludfordringer at tage fat på i Rødovre.

Af Bent Børresen, Vinkelvænget 5

Vores nyvundne borgmester Britt Jensen skrev for et stykke tid siden i ”Rødovre Lokal Nyt”, at ”kommunen vil gøre livet lettere for cyklisterne”.I et parallelt indlæg i ”Vestegnen” havde hun endda ladet sig fotografere på en cykel. Ja det var jo ganske imponerende og nye toner, set i lyset af, at den hedengangne borgmester vist mest var interesseret i at gavne miljøet ved at køre rundt i sin fine el-drevne borgmesterbil.

Desværre skurrede det meget hult i mine ører, når borgmesteren blev citeret for at sige: ”Hvis der er udfordringer og barrierer for at tage cyklen, skal vi gøre hvad vi kan for at få det fixet”. Så meget skueren, at dette indlæg blev nødvendigt for mig.

I efterhånden langt over et år er vi en del cyklister som har forsøgt at få Rødovre Kommune til ”at gøre hvad de kan” ved at slå hårdt i bordet overfor Naturstyrelsen som har ansvaret for, at den asfalterede cykelstil på Vest Volden op mod Jyllingevej i umindelige tider har været afspæret eller omdannet til et livsfarligt plørehul.

Ja, der har også været flere skriverier om det i disse spalter – men intet har det hjulpet. Jo, nu har man langt om længe, med over et års forsinkelse, udskifte den rørledning under Jyllingevej, som var stopklodsen for at komme videre. Derefter er arbejdet, igen, gået i stå, så vi cyklister stadigvæk ikke kan cykle den vej. Nogen har væltet noget af hegnet, muligvis utålmodige borgere, men det er ikke blevet rejst op igen. Det beviser blot, at der ingen aktivitet er på byggepladsen.

Men hvor er vores cykelglade borgmester, som fjerner alle forhindringerne?

Supercykelsti

Vi er stadigvæk ikke i mål med at få genåbnet cykelstien, og udsigten til at det sker fortaber sig i de fjerneste horisonter. Vi cyklister er stadigvæk henvist til enten en lang omvej i bilos eller en tur af plørede mudrede stier, med stor gene.

Det groteske er, at man gerne vil etablere en supercykelsti på Volden, men jo tydeligvis er ret ligeglad med cyklisterne.

Heldigvis er borgmesteren ikke så gammel, så med lidt held kan hun nå at opleve en åbning af cykelstien i sin levetid, men jeg spørger mig selv, om det mon også bliver i min?

Jeg kan naturligvis ikke se hvad der har været gjort i kulissen, men når jeg kigger på bundlinjen, kan jeg blot konstatere, at borgmesterens løfte om, at ”barrierer for at cykle er noget kommunen fixer”, er meget fjernt fra virkeligheden her i Rødovre.