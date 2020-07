Genbrug flytter ind på torvet

Den kristne hjælpeorganisation Blå Kors åbner en genbrugsbutik på Islev Torv. Organisationen hjælper blandt andet socialt udsatte mennesker i Danmark. Foto: Arkiv

flytter ind Nu sker der endelig noget med de store tomme lokaler på Islev Torv. Blå Kors Genbrug flytter ind i den tidligere dagligvarebutik.

Af Christian Valsted

Bygningen har stået gabende tom i flere år, men nu er der genbrugsliv på vej til Islev Torv.

I en pressemeddelelse oplyser den sociale hjælpeorganisation Blå Kors, at de har overtaget lokalerne med henblik på at åbne en helt ny genbrugsbutik. Planen er, at butikken i Islev skal åbne til oktober.

Blå Kors driver i forvejen 10 genbrugsbutikker på Sjælland med genbrugstøj og ting til hjemmet.

Vi er meget bevidste om, at vores butikker skal være

indbydende,” udtaler Jytte Jensen, der er funktions- og områdeleder på Sjælland, og som får hovedansvaret for butikken:

“Vi vil gerne tiltrække kunder, som er vant til at handle i genbrugsbutikker, men også dem, som normalt ikke gør. Derfor går vi meget op i indretningen af butikken,” siger hun.

Penge til udsatte børn

Inden genbrugsbutikken kan åbne til efteråret, skal bygningen renoveres. Der kommer nye vinduer og nyt gulv, mens flere vægge skal repareres og males indvendig, så genbrugsbutikken er klar til at tage imod kunder og blive arbejdsplads for nye frivil-

lige, som vil være med til at drive butikken.

Al overskuddet fra butikken i Rødovre, samt de øvrige 53 genbrugsbutikker, går til Blå Kors Danmarks arbejde med udsatte børn, unge og voksne i Danmark. Chef for Blå Kors Genbrug, Anders Christensen, glæder sig over muligheden for at komme til Islev:

”Vi er hele tiden på jagt efter de helt rigtige lokaler til vores forretninger, og vi glæder os over, at vi nu får en butik mere på Sjælland,” udtaler han.