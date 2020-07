Formand genvalgt

Ketil Rasmussen er genvandt som formand i Nye Borgerliges lokalafdeling. På billedet ses han i Rødovre Centrum i 2017 til en valgarrangement forud for kommunalvalget, hvor partiet ikke fik nok stemmer til en plads i byrådet. Foto: Arkiv

politik Nye Borgerlige oplever stor vælgertilslutning lokalt.

Af Christian Valsted

Nye Borgerliges lokale formand hedder også stadig Ketil Rasmussen. Det stod klart efter en generalforsamling på Rødovregaard den 30. juni, hvor Ketil Rasmussen blev genvalgt som formand for Nye Borgerlige i Rødovre og Herlev kredsen.

Partiet fik ikke nok stemmer til politisk indflydelse ved seneste kommunalvalg, men har siden oplevet en større vælgertilslutning.

Ved den ekstraordinære generalforsamling i slutningen af november 2019 talte den lokale forening 30 medlemmer, men siden er vælgerforeningen mere end fordoblet til 66.

”Det er ekstremt glædeligt og viser ikke alene, hvor stor en efterspørgsel, der er for Nye Borgerliges rationelle politik, men også, hvilket kæmpe arbejde vores fire folketingsmedlemmer har gjort det, siden de blev valgt ind sidste sommer. De har virkelig vist, at Nye Borgerlige står ved det vi siger,” udtaler Ketil Rasmussen, som blev genvalgt som formand ved generalforsamlingen den 30. juni, i en pressemeddelelse.

Partiet oplyser, at fokus er rettet mod kommunalvalget i 2021.

”Vi skal have valgt nogle dygtige, lokale kandidater. Vi forventer at kunne afholde opstillingsmøde for kandidater til både kommunalvalg og folketingsvalg i løbet af de næste måneders tid,” lyder det fra Ketil Rasmussen.