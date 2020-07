Folkekær skuespiller er frivillig på Rødovrevej

Lone Hertz er ny frivillig i Danmission Genbrug Foto: Carsten Villadsen

genbrug Coronakrisen gjorde skuespiller Lone Hertz rastløst, derfor meldte hun sig som frivillig i Danmission Genbrug.

Af Christian Valsted

Der er kommet et særdeles kendt ansigt bag disken i Danmissions genbrugsbutik på Rødovrevej. Den folkekære skuespillerinde Lone Hertz, der måske bedst er kendt for sin rolle som Frøken Nitouche, i filmen af samme navn, er nemlig blevet en del af det frivillige korps i den store butik, der ligger lige over for Rødovre Skole.

I takt med at Danmark blev lukket ned for at bremse corona-smitten, blev de foredrag som 81-årige Lone Hertz havde i kalenderen også aflyst. Hun meldte sig derfor som frivillig og nu er rastløsheden afløst af butiks-travlhed, nye bekendtskaber og en god følelse af at gøre gavn for andre.

“Jeg har et inderligt forhold til Danmission, og jeg har set den store forskel organisationen gør for mennesker ude i verden på de mange rejser, jeg har været på for at kunne holde oplysningsforedrag for Danmission,” siger Lone Hertz, der slog til til, da hun så en annonce om, at der manglede frivillige til at hjælpe med at genåbne genbrugsbutikkerne.

Artiklen fortsætter under billedet

Helt særligt ejerskab

Nu er skuespillerinden blevet en fast del af holdet af frivillige i Danmission Genbrug i Rødovre, og det passer hende rigtig godt.

“Jeg er blevet en del af et godt fællesskab. Jeg har fået en lille familie i butikken. Vi har et fælles mål, og det giver et særligt ejerskab til forretningen. Jeg kan mærke, at jeg bliver ærekær og går meget op i, hvor meget der bliver solgt for – penge, som så kan sendes ud i verden,” fortæller hun og uddyber:

“Vi har meget travlt i butikken, og der er meget at gøre. Man drømmer ikke om, hvor mange ekspeditioner, der ligger bag tallene, når dagens omsætning gøres op. Det er mange små ekspeditioner, der giver de store tal,” siger hun.

Har lavet musikrum i kælderen

For Lone Hertz er indsatsen i genbrugsbutikken blevet til mere end bare en midlertidig indsats under coronakrisen. I Butikken er hun både at finde bag disken og i kælderen har hun kastet sig ud i at lave et særligt musikrum, hvor hun sorterer LP’er, der kommer fra dødsbo.

”Jeg får nogle gode oplevelser, som jeg ikke kan få andre steder. Som frivillig får man også bedre samvittighed for jeg ved jo, at pengene, vi tjener i genbrugsbutikken, kommer fattige til gavn. Jeg vil virkelige anbefale at blive frivillig i Danmission Genbrug til folk som går på efterløn eller pension,” lyder opfordringen fra den folkekære skuespiller.