Den lokale forfatter Mikala Rosenkilde viser her sin nye bog 'Kongamato', der kombinerer emner som dyrevelfærd, skruppelløs medicinalindustri og forhistoriske flyveøgler. Foto: Brian Poulsen

ny bog Lokal forfatter tager dig med på eventyr i Afrika under jagten på evigt liv og flyveøgler. Undervejs møder du en skruppelløs medicinalindustri, kærlighed og et vildt dyreliv på en savanne langt væk.

Af André Bentsen

Mikala Rosenkilde har boet i Afrika og hun har arbejdet på Dyreværnet i Rødovre.

Nu tager hun eventyrstemningen fra savannen med ind i et fiktivt landskab af finurlige ord, når hun lader jagten på flyveøgler og evigt liv danne rammerne om et kærlighedseventyr for Morten og Anne, der er frivillige på et dyreværn i Afrika.

“Det er et adventureeventyr, der handler om dyrevelfærd og medicinalindustrien, der har nogle andre planer om at finde en plante, der måske giver evigt liv,” siger Mikala Rosenkilde, da hun er igang med at sætte bøger på hylden hos Bog & Idé i Rødovre Centrum, der sælger den lokale forfatters bøger.

Morten er kryptozoolog, og hvis du ikke ved på forhånd, hvad den slags render rundt og foretager sig, så har Mikala selvfølgelig svaret:

“Det er sådan en, der leder efter den afskyelige snemand og andre fortidsvæsener,” griner hun.

Men for Morten er ture til Afrika ikke så eventyrlig, som man skulle tro.

“Det bliver voldsomt at komme derned,” afslører Mikala, der selv har arbejdet og boet i Afrika.

“Så jeg besluttede mig for at skrive nogle af mine eventyr ned.”

Kryptozoolog

Romanen har fået flotte anmeldelser med på vejen og bliver kaldt for både velskrevet og spændende samtidig med, at den formår på ypperste vis at kombinere emner som dyrevelfærd, skruppelløs medicinalindustri og forhistoriske flyveøgler med forrygende action.

Mikala Rosenkilde har ellers kun novellesamlinger bag sig og derfor er Kongamato også en slags debut som romanforfatter. Og det gør hun godt over de imponerende 600 siders komplicerede plot.

Kærlighed og dyreværn

Kryptozoologen får nemlig meget mere end flyveøgler mellem hænderne på sin tur til Afrika, da han også skal skaffe oplysninger om et medicinalfirma, der arbejder med forskning i området.

Det er dog på dyreværnet for de vilde dyr, at Morten finder nogle af de største udfordringer, men så skal vi heller ikke afsløre mere i denne omgang udover, at der er drama i alle kapitler og flotte beskrivelser af livet i Afrika.

Selv synes forfatteren, at bøger er det første man især i dette corona-år, bør pakke ned i feriekufferten.

“Vi kan ikke komme ud at rejse i år, så vi må ligge i hængekøjen eller på stranden og drømme os væk. Alle har brug for noget eventyr og det kan man virkelig finde i bøgernes verden,” siger Mikala Rosenkilde.