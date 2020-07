Find din indre brandmand frem

Du kan læse mere om campen og tilmelde dig via hjemmesiden www.hbr.dk. Foto: Presse

gratis Nu har de ældste skolebørn mulighed for at blive klogere på livet som brandmand.

Af Christian Valsted

Arbejdet som brandmand fascinerer især mange børn og hvis du går i 6.-9. klasse har du mulighed for at komme helt tæt på arbejdet med at slukke brande og yde førstehjælp, når Hovedstadens Beredskab i samarbejde med Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune i uge 29 og 30 arrangerer miniforløb, hvor du sammen med brandkadetter fra Ungdomsbrandkorpset kommer helt tæt på arbejdet.

”Kan man godt lide udfordringer, er det en ret unik mulighed for at prøve, hvad det vil sige at være brandmand eller -kvinde,” udtaler Marcello Francati, der er leder af Rådgivning og Uddannelse i Hovedstadens Beredskab.

Vigtig og sjov læring

‘FIRE Camp’ er et 3-dages forløb, hvor deltagerne lærer at forebygge og slukke en brand, får lov til at bruge brandvæsenets udstyr, kommer med på øvelser i både brand og redning og bliver uddannet førstehjælpere. Avisens satiriker Christian ’Chrumme’ Christensen er selv frivillig brandmand og han håber man mange unge vil takke ja til tilbuddet.

”jeg synes det er en fantastisk mulighed for at opleve og møde vores beredskab. Man får indblik i en brandmands arbejde og bliver samtidig klogere på brandbekæmpelse og førstehjælp. Mange gange er det så lidt der skal til for at undgå en katastrofe. Slukke en ildebrand inden den udvikler sig og give førstehjælp og måske redde et liv. Man får også et indblik i alt det fantastiske udstyr vi har i en brandbil og en ambulance – og bedst af alt: man lærer det af nogle af de bedste brand- og redningsfolk der er i Hovedstadens Beredskab. ” siger han.