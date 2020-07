Fik 18 måneder for narkohandel

Der er udsigt til vand og brød i 18 måneder til en mand fra Rødovre efter han blev knaldet for narkohandel. Foto: Arkiv

Politi Tirsdag blev en 54-årig mand fra Rødovre sat bag tremmer for besiddelse og salg af narko. Han havde før anholdelsen i Hvidovre nået at sælge for 18.000 kroner, men da de ransagede hans bolig i Rødovre, fandt de flere stoffer. Den indelukkede udsigt kan han nu 'nyde' i halvandet år.

Af André Bentsen