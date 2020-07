Fængselsdom og udvisning til indbrudstyv

En 27-årig litauisk mand fik onsdag en straksdom på tre måneders fængsel og udvisning af Danmark Foto: Arkiv

straksdom En 27-årig litauisk mand har fået en straksdom på tre måneders fængsel i en sag om to gamle villaindbrud på Damhusdalen fra 2018. Efter afsoning skal han udvises af Danmark.

Af Christian Valsted

Forbrydelser betaler sig ikke og gamle sager bliver ikke sådan lige glemt. Det måtte en indbrudstyv i går sande, da han sad på anklagebænken i Retten i Glostrup. Her blev han idømt en straksdom på tre måneders fængsel og udvisning af Danmark, fordi han begik to indbrud i 2018 og samtidig overtrådte et indrejseforbud han havde fået i 2015.

Den 27-årige tyv begik de to indbrud i to nabohuse på Damhusdalen i august måned 2018 og han forlod kort tid efter Danmark. Han blev efterlyst et par måneder efter indbruddene og i maj måned i år kunne svensk politi så meddele at den 27-årig indbrudstyv var anholdt i nabolandet.

Onsdag var han så tilbage i Danmark iført håndjern for at blive retsforfulgt for de to gamle og ved et grundlovsforhør afgjorde en dommer i Retten i Glostrup, at han skulle tre måneder i fængsel for de to villaindbrud i Rødovre samt for at overtræde et indrejseforbud. Dommeren bestemte også, at han efter afsoning skal udvises af Danmark i seks år.

”Han tilstod, at han brød ind og stjal i de to huse, og modtog dommen. Nu er han varetægtsfængslet til afsoningen af fængselsstraffen kan begynde,” siger anklager Ida Forrest, anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.