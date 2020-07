Ensretning om søen fortsætter sommeren over

Du skal fortsat gå 'med uret' rundt om Damhussøen. Københavns Kommune forventer at opretholde ensretningen resten af sommeren. Foto: Arkiv

sikkerhed Københavns Kommune ønsker at tage hensyn til de mest udsatte borgere og opretholder derfor ensretningen rundt om Damhussøen.

Af Christian Valsted

Hvis du drømmer om en sommer-cykeltur rundt om Damhussøen, bliver det ikke i år. Københavns Kommune har nemlig besluttet at opretholde forbuddet med cykelkørsel ligesom at ensretningen for gående fortsætter hele sommeren.

I samråd med Københavns Politi valgte Københavns Kommune tilbage i marts måned at ensrette fodgængertrafikken rundt om Damhussøen og helt forbyde cyklister at færdes på de smalle stier.

Baggrunden for ensretningen og adskillelsen af gående og cyklister skete for at undgå unødig smittefare, når gående klumpede sig sammen.

Genåbningen er Danmark er fuld gang og selvom der er blevet lempet på en lang række restriktioner, vil ensretningen altså fortsætte de kommende måneder.

”Vi forventer at opretholde ensretningen rundt om søerne sommeren over, heriblandt også Damhussøen. Det gør vi, fordi vi ønsker at passe på de mest udsatte borgere, i forhold til COVID-19-smitten, og sikre, at der er steder i byen, hvor også de udsatte grupper kan føle sig trygge ved at færdes, nu hvor den almindelige trængsel er vendt tilbage i de øvrige byrum,” siger enhedschef i Københavns Kommune Jakob Hjuler Tamsmark.