Delte meninger om genbrugsbutik på torvet

Den 15. august overtager den sociale hjælpeorganisation Blå Kors bygningen med henblik på at åbne en helt ny genbrugsbutik. Foto: Brian Poulsen/arkiv

islev torv Alt liv er ikke godt liv. For selvom naboer i årevis har skreget på liv til det slukørede torv i Islev, er der ikke udpræget begejstring for den kommende genbrugsbutik, der overtager de tomme lokaler, der tidligere husede Dagli’ Brugsen.

Af Christian Valsted

Med blomsterkasser har Rødovre Kommune lukket for biltrafik henover Islev Torv og i den tidligere dagligvarebutik flytter den sociale hjælpeorganisation Blå Kors til august måned ind med genbrug til den helt store guldmedalje. Der ske med andre ord noget på Islev Torv, der i årevis ellers have levet en omtumlet tilværelse.

Men nyheden om Blå Kors kommende genbrugsbutik, der efter planen skal åbne til oktober, har fået en blandet modtagelse blandt borgerne i lokalområdet.

På Facebooksiden ’Os i Islev’ er euroferien til at overse i kommentarsporet til nyheden om genbrugsbutikkens åbning.

”Utroligt hvordan man vil trampe på en bydel der ligger ned i forvejen. Erfaringer gennem tiden viser, at har man først åbnet en genbrugsbutik, er der ikke langt til total nedlukning,” skriver Michael Munk, mens flere andre medlemmer af gruppen mener at en genbrugsbutik ikke hører til på Islev Torv.

Der er dog også andre der glæder sig til liv i de store lokaler, der har stået tomme siden Dagli’ Brugsen tilbage i 2018 måtte dreje nøglen om efter svigtende salg.

”Måske man skulle give Blå Kors en chance og byde dem ordentligt velkommen, inden man begynder med alle de negative kommentarer,” skriver Susanne Larsen blandt andet.

Følger med i debatten

På sidelinjen har Jytte Jensen, der er funktions- og områdeleder i Blå Kors Genbrug, fulgt med i debatten i Facebooktråden og hun rækker nu ud til torvets brugere.

”Vi er som udgangspunkt åbne over for alle idéer der måtte komme. Alle kan få indflydelse på, hvordan vi kan bruge og indrette vores butik,” siger Jytte Jensen, der er klar til at gå langt i samråd med torvets brugere.

”jeg kan læse, at flere ønsker en café og hvis man har en cafédrøm i maven, kan det måske godt lade sig gøre at indrette vores genbrugsbutik med et café-hjørne. Vi har gode erfaringer med et lignende tiltag i vores butik i Horsens,” siger Jytte, der også gerne vil være involveret i tiltag, der kan skabe det liv på torvet, som så mange har sukket efter i årevis.

”Vi vil gerne være katalysator for torvedage og andre tiltag på Islev Torv. Vi er åben for dialog og lytter til alle. Så længe det ikke går ud over vores hovedformål, som er at tjene penge til det sociale udsatte i Danmark,” siger hun til Lokal Nyt.

Blå Kors genbrugsbutik åbner til efteråret. Blå Kors driver i forvejen 10 genbrugsbutikker på Sjælland med genbrugstøj og ting til hjemmet.