Canadisk center til RMB

Rødovre henter canadier i Esbjerg Foto: Danmarks Ishockey Union

Ishockey Han lavede kun 8 mål og 21 assist sidste år i Esbjerg, men i Rødovre er Brett Welychka udset til en anden rolle end på Vestkysten, så forventningerne er store til RMBs nye center - også på måltavlen.

Af André Bentsen

Det kan være lidt af et lotteri at hente udenlandske spillere til den danske liga kun basseret på andenhåndskilder, stats og nogle videoer.

Derfor virker det også som en gennemtænkt og bæredygtig plan, når Rødovres nye cheftræner Thor Dresler igen går på strandhugst i sin tidligere klub, Esbjerg.

Denne gang er det centeren Brett Welycka, der har stået højt på ønskesedlen og derfor er det også en glad sportschef i Rødovre, der kan imødekomme sin træners ønske.

“Brett er en nordamerikaner, som Thor kender fra Esbjerg. Han spillede der sidste år, hvor nogle måske var lidt skuffede over hans pointhøst, men sådan bliver det ikke hos os,” lover Jørgen Illemann.

Det skyldes primært, at Brett Welycka i Esbjerg havnede som en slags mentor i tredjekæden med nogle unge spillere.

En rolle, han ikke er tiltænkt i Rødovre, hvor han får lov at spille sine egne kvaliteter ud.

“Han er hentet til Rødovre for at blive enten første- eller andencenter. Vi har store forventninger til ham og hans spil, også når det kommer til at lave point på isen,” siger Jørgen Illemann.

Blandt fans er Rødovres nye udlænding kendt som en enorm energisk spiller, og blandt folk, der rent faktisk har mere end sympatisk forstand på ishockey beskrives han også som en holdspiller, der leverer en solid indsats både på og og udenfor isen.

De tidligere klubber er nordamerikanske og med Rødovreøjne vil man nok bide mærke i Manitoba Moose, som vi kender fordi Jannik Hansen spillede der inden han tog NHL med storm.

Men hvorfor overhovedet hente en udlænding ind til centerpladsen?

“Der skal udlændinge til for at give lidt spids og en professionel indstilling, som løfter vores danske topspillere, der får et indtryk af, hvad der skal til, hvis de skal videre i deres karriere.”

Og dem har de mange af i Rødovre, spillere, der har været på ungdomslandshold hele deres liv, men ikke lige når det sidste skridt i karrieren, når seniorlivet rammer i hallerne.

“Vi har mange, der har talentet, men som måske mangler den professionelle indstilling uden for isen, og det kan typer som Brett byde ind med,” siger Jørgen Illemann.

Trænerstaben i Rødovre forventer, at han laver flere point i år end sidste år, og at han er farligere i retning mod mål end hans stats viser. Men det har også været et ønske at satse på en udlænding, hvor man vidste, hvad man fik og ikke skulle gamble.

“Det har været vigtigt for Thor at få noget import han kender, i stedet for måske at tabe i lotteriet. Brett er nok fra en højere hylde end nogle af dem, vi har hentet de sidste par år, og jeg tror det lykkes at hente ham til Rødovre fordi han også selv ønsker at spille med Thor,” vurderer Jørgen Illemann.

Dermed ser offensiven i RMB noget styrket ud i forhold til sidste sæson, men Rødovre Lokal Nyt hører i ismejeriet, at der også er en ny stærk back på vej, og at der også her er tale om en udlænding, der snakker svensk. Indtil det er bekræftet, venter vi på en kommentar fra Thor Dresler om hans holdets nye center.