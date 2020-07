Boligpriser slår alle rekorder

Lige nu er der kun 148 nøgler til salg i Rødeovre. Det er historisk lavt, hvilket har fået priserne til at eksplodere Foto: BP

Bolig Aldrig nogensinde før i Rødovres historie har en kvadratmeter bolig kostet så meget som nu, hvor der helt historisk kun er 148 boliger til salg i kommunen.

Af André Bentsen

Vi ender med at få udsolgt.” De lokale ejendomsmæglere kan næsten ikke tro deres egne øjne, der i forvejen er spærret godt op over den vilde udvikling på det lokale boligmarked.

Huse og lejligheder, der før coronakrisen ikke kunne sælges, bliver nu handlet til prisen. I rekordtempo vel at mærke, og det har presset priserne i Rødovre op på et niveau det aldrig nogensinde har været før.

”I gennemsnit har vi kun boligerne til salg i mindre end to uger lige nu. Nogle af dem handles inden for de første par dage. Det er helt vildt faktisk,” siger Jonas Bertolt Hybel. Som ejendomsmægler og butikschef i LokalBolig i Rødovre tænker han højt over, hvordan det kan være, at der aldrig nogensinde har været så mange lejligheder til salg inde i København, mens man i Rødovre sandsynligvis aldrig har haft så få ledige boliger at vælge mellem.

”Udbuddet er ekstremt lavt i forhold til efterspørgslen, der bare slår alle rekorder lige nu her i Rødovre. Vi var måske en smule nervøse den første uge, da landet lukkede ned, men så kunne vi se, hvad folk lavede, mens de var i isolation; De kiggede på boliger,” siger Jonas Bertolt Hybel.

Han forklarer, at coronakrisen måske har lagt en dæmper på folks lyst til at sælge, fordi de er bange for, at der kommer en runde to med virus og lockdown, og det har gjort, at der lige nu kun er 48 villaer og 100 lejligheder til salg i hele Rødovre.

”Og det presser priserne i vejret,” siger han.

Slår landsdækkende stigning

I juni måned kostede en kvadratmeter bolig i Rødovre i gennemsnit 30.744 kroner, hvilket er en stigning på 7 procent i forhold til samme måned sidste år, hvor der ellers også var et voldsomt flot salg.

”Det er som om køberne tager, hvad de kan få, fordi der ikke er så meget at vælge mellem. Det siger mig, at man vælger byen, før man vælger boligen. Altså, at man har besluttet sig for at bo i Rødovre og så vælger den bolig, der passer bedst ud af, hvad der er at vælge mellem,” forklarer Jonas Bertolt Hybel.

Det kan mange tillade sig fordi de har solgt en lejlighed inde i København og derfor kigger bolig med flere penge i baglommen. På landsplan er der da heller ikke set højere priser i løbet af de sidste ti år end lige nu, hvor Rødovre altså sætter lokal rekord.

For villaer og rækkehuse er salgspriserne steget med 1,6 procent i løbet af den seneste måned. Og sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er der tale om en stigning på 2,3 procent.

”Da Danmark lukkede ned i midten af marts, havde ingen forudset, at vi lidt over tre måneder senere ville se rekordhøje salgspriser. Tværtimod var vi mange, der forventede et fald i priserne. Men indtil videre er det store fald udeblevet, og det skyldes i høj grad den forrygende stigning i boligsalget, som vi har set på det seneste,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”De foreløbige handelstal for juni måned tegner et billede af endnu en måned med meget høj handelsaktivitet. Der er med andre ord mange købere til boligerne, og samtidig ser vi, at det bliver fortsat sværere for køberne at forhandle sig frem til et nedslag i prisen. Det bidrager til at presse priserne op på både villaer og rækkehuse men også på sommerhuse og ejerlejligheder.”

Men hvorfor er udviklingen så vild lige i Rødovre?

”Man er sikker på at få en god skole, der er Rødovre Centrum, grønne områder og offentlig transport. Det var også derfor, jeg selv flyttede hertil for seks år siden,” siger Jonas Bertolt Hybel.

Han opfordrer folk, der går med salgstanker, men som måske er en smule i tvivl, til at slå til nu, mens markedet er på sælgernes side.

”Det er et godt marked. Vi ender med at få udsolgt, hvis det fortsætter,” griner han og understreger, at det er for sjov.

”Men det er et godt tidspunkt at sætte sin bolig til salg, da der ingen er at konkurrere med lige nu, så du vil få en høj pris for din bolig.”