Børnelitteratur på solskinsøen

I denne uge anbefaler børnebibliotikar Birgit Andersen bøger, der passer til Bornholm, hvor hun skal holde ferie. Foto: Nikolaj Beyer/Destination Bornholm

sommerlæsning I samarbejde med Rødovre Bibliotek får du hver uge tips til en ny bog om et sted i Danmark, du kan besøge og læse om. I denne uge med børnebibliotekar Birgit Andersen, der skal til sin fødeø Bornholm, hvor hun har sommerhus.

Af Birgit Andersen, Rødovre Bibliotek

Fakta Her er 10 andre bøger, du også kan tage med til Bornholm: ”Dinosaurerne var her: en bog om de danske dinosaurer” ”Iqbal Farooq på Bornholm” af Manu Sareen ”Bornholm” af Troels Gollander ”Troldepus ved Løvehovederne” af Dines Skafte Jespersen ”Vilde gåder” af Kim Dalsgaard ”Den utroligt fjollede gådebog: 61 skøre gåder for børn” af Keld Petersen ”Bjergtroldene flytter” af Jan Lööf ”Vildheks” af Lene Kaaberbøl ”Lilja og den stjålne magi” af Janne Hejgaard ”Lea og Solskinsøen” af Charlotte Karrebæk

Hvad har en tømrer og en ko til fælles? Og hvor mange spande med jord kan du hælde i et hul på 1×1 meter? Det er nogle af de gåder, som man kan finde i bogen ”Hvornår ved man, at der er en elefant i køleskabet?”, som vi skal læse højt på køreturen. Det er en tradition, at vi har en gådebog med til bilturen, når vi skal til Bornholm. Det er fin underholdning, når minutterne bliver lange. I år skal vi også høre Kim Fupz Aakesons ”Sallies historier” som lydbog på køreturen. Sallie på tre år hyler og plager hver aften, indtil hendes rare far giver sig og fortæller hende en skrupskør godnathistorie – lige midt i tv-avisen. Det er Peter Frödin, der læser højt, og det gør han eminent. Med ham i ørerne er den gode stemning i bilen sikret.

Den smukke bornholmske natur

Selvom jeg er på Bornholm flere gange om året, bliver jeg aldrig træt af den bornholmske natur. Et fast ritual i ferien er, at jeg tager en morgensvømmetur i havet. Når jeg atter er kommet i tøjet og nyder min morgenkaffe, skal jeg læse i Thorstein Thomsens nye krimi for børn ”Den døde dame”. I den skal Vera aflevere et større beløb til en slægtning på Bornholm, mens hendes mor er indlagt. Handlingen foregår i 1950’erne, så turen fra København med færge og cykel er lang og besværlig, og hvem kan man stole på undervejs? Vera får i løbet af historien klarhed over fortielserne om sin afdøde far. Jeg glæder mig til at læse, hvad Vera finder ud af.

En anden bog, der foregår på Bornholm, er ”Fanny flytter – operation Gekko” af Kirsten Sonne Harrild, der selv er vokset op på Bornholm. I bogen er Fanny flyttet til Bornholm med sin mor og sin nye papfamilie. Men det er ikke lige lykken at få to nye tvillingebrødre og flytte fra alt, man kender. Fanny er langt fra begejstret. Fanny beskriver både sjove, pinlige og alvorlige situationer. Selvom det hele ser lidt håbløst ud, er der også lyspunkter, for eksempel møder hun byens punker Bob, som hjælper hende med at redde tvillingernes hemmelige gekko.

Mystiske væsner

Bornholms natur er til tider barsk og rå som ved de dramatiske Helligdomsklipper, der ikke kan andet end at sætte fantasien i gang. Det kan ikke undre, at der fortælles historier og sagn om ”de underjordiske” på Bornholm. Det er derfor oplagt at læse fortællinger om trolde og mystiske væsner, når man er på øen. En rigtig flot billedbogsserie om trolde er ”Troldeliv” af Sissel Bøe og Peter Madsen. I “Troldeliv – fem historier fra højen” kan man læse fem skønne historier om livet i troldenes verden, når troldebørnene kommer ud på eventyr sammen med elvere, hekse og skovens mange dyr.