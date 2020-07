Bliv klogere på din by med skattekort og hemmelige poster

Du kan downloade et skattekort på Rødovre Kommunes hjemmeside eller hente et fysisk eksemplar i Borgerservice, på Heerup Museum eller på bibliotekerne.

Skattejagt Rødovre Kommune følger op på sidste års succes og inviterer derfor alle borgere til at deltage i en anderledes skattejagt, hvor du både har mulighed for at blive klogere på Rødovre som by og vinde flotte præmier.

Af Christian Valsted

De fem ruter Islevruten med spørgsmål om

tegneserier.

Valhøjruten med spørgsmål om vikingernes guder.

Kærruten, der er en legepladsrute med spørgsmål om eventyr og børnebøger.

Vestvoldsruten, der er er en cykelrute med spørgsmål om lokalhistorie.

Heerupruten, der er en cykelrute med spørgsmål om kunstneren Henry Heerup.

Det gik over al forventning, da Rødovre Kommune sidste år søsatte en anderledes sommerferieaktivitet for hele familien.

Udstyret med et skattekort i hånden kunne børnefamilier finde hemmelige poster rundt om i kommunen og svare på spørgsmål om byen.

”Der blev udleveret 800 ’skattekort’ sidste år og vi fik 400 foldere retur med besvarelser, så det var bestemt en stor succes,” fortæller Dorthe Larsen, der er kultur- og fritidskonsulent i Rødovre Kommune.

”Vi har fået rigtig mange fine tilbagemeldinger og i år har vi hele fem forskellige ruter,” siger Dorthe Larsen om aktiviteten, der varer hele sommeren og som man kan deltage i helt efter behag og temperament.

Kom ud i alle afkroge af kommunen

Sommerskattejagten hedder ’Rundt om Rødovre’ og allerede nu kan du begive dig ud på en af de fem ruter, hvor der vil være spørgsmål om alt lige fra børnebøger til vikinge-

guder og lokalhistorie.

Med skattejagten vil Rødovre Kommune gerne vise, hvilke muligheder og

ressourcer kommunens forskellige byrum tilbyder og samtidig få flere til at bruge byens udendørsfaciliteter hen over sommeren.

”I sommerferien står skolerne blandt andet tomme og vi vil gerne have borgerne til at bruge byen. Det kan være med til at skabe mere liv og måske også mindske hærværk,” siger Dorthe Larsen om skattejagten, der startede som et skolestartsprojekt i ’Kærene’ og på Hendriks-

holm Skole i efteråret 2018, som nu har udviklet sig til et projekt med fem ruter, hvor man kan finde poster i hele Rødovre.

Sådan deltager du

Hvis du har lyst til at gå i kast med den lokale skattejagt, kan du hente en folder med skattekort på Rødovre Bibliotek, Islev Bibliotek /Trekanten, Café Biblioteket, Heerup Museum eller i Borgerservice. Kortet kan også downloades fra Rødovre Kommunes hjemmeside. Hvis man afleverer folderen tilbage, med besvarelser, deltager man samtidig i lodtrækningen om en tur i Tivoli for hele familien. Alle børn der deltager får desuden en gave i form af en særlig Rødovre-ting,” lyder det fra Dorthe Larsen.