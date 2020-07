Beboere evakueret i Carlrso

Politiet var søndag aften nødsaget til at evakuere flere borgere omkring Lucernestien, da en stort træ var i fare for at vælte Foto: presse-fotos.dk

politi Politiet var søndag aften nødsaget til at evakuere flere borgere omkring Lucernestien, da en stort træ var i fare for at vælte.

Af Christian Valsted