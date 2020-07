Bæredygtighed er 2020s store trend: Sådan kommer du med på bølgen

SPONSORERET INDHOLD Økologi, bæredygtighed og klimaaktivisme er ord, der er blevet en sand trend herhjemme. I takt med et øget fokus på klimaforandringernes konsekvenser for vores verden, har forskellige industrier valgt at gå ind i kampen om en grønnere hverdag. Det har betydet store ændringer i produktioner og gennemtænkte valg hos forbrugeren.

Af SPONSORERET INDHOLD

Vil du gerne være med på årets trend, skal du læse med lige her. Vi giver dig nemlig gode råd til, hvordan du kan fokusere mere på bæredygtighed helt uden, at det skal blive besværligt for dig.

En tøjindustri under forandring

Forskning hævder, at tøjforbruget vil stige med 63 % fra 2015 til 2030. Dette er særligt betinget af, at forbrugeren generelt har flere penge mellem hænderne. Derfor har mange modebrands valgt at påtage sig et ansvar og levere bæredygtigt tøj til kvinder og mænd, der giver dig muligheden for at tage det rigtige valg.

Bæredygtigt tøj omhandler kemikalierestriktioner, optimerede produktioner og fokus på det materiale, der bliver anvendt. Derfor er økologisk tøj også kommet ind på markedet, hvor du her får det bedste fra økologiske bomuldsplanter. I dag kan alle lege med, idet mange brands har påtaget sig ansvaret. Det betyder, at du finder bæredygtige alternativer hos koncerner som H&M, Zara og Bestsellers forskellige brands.

Køb økologisk

Som sangen har lydt i en årrække, er økologiske produkter i supermarkedet det bedste valg. Her får du glæde af grøntsager, mejeri og kødprodukter, hvor der er taget hensyn til dyrenes velbefindende samt mindsket brug af sprøjtemidler. Økologi gavner ikke kun miljøet, men også dig selv i form af, at du undgår kemikalier og tilsætningsstoffer på en helt ny måde.

Men økologi lyder også som en dyr affære hos mange. Heldigvis er det kommet i fokus, og på den måde er der kommet konkurrence på markedet. Hvis du gerne vil kombinere en lettere madlavning med økologiske og danske råvarer, kan måltidskasser være en mulighed. Her får du friske råvarer med fokus på økologi, og hvor du samtidig mindsker madspildet markant. Du får de råvarer, som er nødvendige til retterne, men heller ikke mere end det, så du undgår at smide ud.

Tænk over dit forbrug

Generelt handler bæredygtighed om at overveje sit forbrug nøje. Det nytter ikke blot at holde sig til bæredygtige produktioner og økologiske valg, men derimod også om at udvælge med omhu. Derfor gælder det om at gennemtænke sin garderobe, hvor du hellere skal investere lidt ekstra i nogle af de gode basisting, frem for at forbruge og købe i øst og i vest. Gå efter bestemte materialer og mærker, som er et bæredygtigt alternativ.

Det samme gør sig gældende for forbruget i husstanden. Her gælder det ikke kun for madspild og råvarer, men også om det daglige forbrug. Her bør du vælge parfumefri produkter i det omfang, du har mulighed for. Dette gælder blandt andet for sæbe, vaskemiddel og rengøringsmidler. Derudover kan du overveje muligheden for at købe brugt frem for nyt, når du skal have nye møbler eller andet til boligen.