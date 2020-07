Aflyser oktoberfest

Der er knald på, normalt, når der bliver holdt Oktoberfest, hvad enten det er i Tyskland som her, eller på rådhuspladsen i Rødovre. I år er festen dog aflyst. Foto: Kathrin Baumann

Aflysning På grund af coronarestriktioner tør Rødovre Erhvervsforening ikke indgå aftaler med leverandørerne til den store oktoberfest, der skulle være holdt den 19. september. Derfor aflyses festen.

Af André Bentsen

Det var en kæmpe succes, da Rødovre Erhvervsforening sidste år holdt Oktoberfest på Rådhuspladsen i Rødovre og sendte overskuddet af sted til lokale foreninger. Det bliver der ikke noget af i år desværre. Festen er aflyst på grund af corona og uvished.

”Årsagen er, at vi lige nu, hvor mange juridisk bindende kontrakter burde indgås, ikke ved, om vi kan/må samle op imod 500 personer i et telt. Eller om det overhovedet vil være forsvarligt,” sagde formand Jan Wittenborn i sin beretning på erhvervsforeningens generalforsamling forleden.

”Da den økonomiske balance kun opnås, hvis arrangementet rent faktisk gennemføres, og da de økonomiske forpligtelser vil være der stort set uanset, om det gennemføres, er det bestyrelsens beslutning, at det vil være at gamble med medlemmernes penge, hvis vi barer kører på. Det kan vi selvsagt ikke forsvare – særligt ikke, når Rødovre Erhvervsforening ikke må beriges til gunst for medlemmerne ved arrangementet,” fortsatte han.

Stor succes sidst

I den obligatoriske beretning kunne han ellers fortælle om sidste års succes:

”I håbet om at hverve nye medlemmer og fastholde ’gamle’ medlemmer, besluttede bestyrelsen i foråret 2019, at foreningen skulle afholde en oktoberfest. Denne gennemførtes på Rådhuspladsen for mere end 400 deltagere. Det blev en bragende succes og bestyrelsen høstede mange og gode erfaringer. Så gode, at det er besluttet at gøre det igen. Festen måtte ikke berige Rødovre Erhvervsforening, hvorfor ethvert overskud skulle udloddes til almennyttige formål. Arrangementet gav ikke noget stort overskud, men vi kunne alligevel udlodde kroner 23.400 til henholsdvis FRI (Frivilligcenter for børn og unge, red) og Avarta. Det er vi faktisk stolte af.