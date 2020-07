Åbner op for besøg på plejehjem

Fra torsdag den 2. juli kan der, som udgangspunkt, frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker. Foto: Arkiv

corona Regeringen meddelte mandag, at der fra på torsdag åbnes endnu mere op for besøg på plejehjem og sygehus. I tilfælde af lokale smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed dog udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud.

Af Christian Valsted

Siden marts måned har beboerne på Rødovres plejehjem haft begrænset mulighed for at få besøg, men nu åbner regeringen endnu mere op for besøg både ude og inde.

I en pressemeddelelse oplyser Sundheds- og Ældre-

ministeriet, at der fra i morgen, torsdag den 2. juli, som udgangspunkt igen kan aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser samt sygehuse og klinikker.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd skal dog stadig følges og ved besøg som pårørende skal der være mulighed for at tilgå mundbind og eventuelle andre relevante værnemidler.

”Besøgsrestriktionerne blev indført for at beskytte nogle af vores mest sårbare borgere mod coronavirus. Jeg er helt klar over, at det har haft store menneske-

lige omkostninger for både de berørte borgere og patienter samt deres pårørende. Med vores offensive teststrategi, intensive smitteopsporing og mulighed for midlertidigt at gribe ind, hvis der blusser smitte op, har vi de nødvendige værktøjer til at sikre, at beboere og patienter i Danmark nu kan modtage besøg i endnu større omfang,” udtaler Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke.

Kan udstikke lokale påbud

I tilfælde af lokale smitteudbrud, som det for nyligt er set flere steder i Hjørring, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede et individuelt påbud om besøgsrestriktion eller besøgsforbud. Det kan således blive aktuelt at indføre et nålestikspåbud, hvor man kortvarig lukker ned ved mistanke om smitte eller hvis antallet af smittede personer i Rødovre Kommune er højt.

I pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet lægger minister Magnus Heunicke vægt på, at der fortsat vil være stort fokus på at forhindre smittekæder i at opstå.

”Vi har i den seneste tid set smittekæder opstå forskellige steder i samfundet. Det vidner om, at epidemien stadig er i vores samfund. Men vi skal fortsat at gøre alt, hvad vi kan for at undgå smitte på blandt andet sygehusene og plejehjemmene. Derfor er det så vigtigt, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd følges, og at vi fortsat benytter redskaberne med test, opsporing og isolation,” siger Magnus Heunicke.

Forventer at åbne

I Rødovre Kommune forventer formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S), at kommunen også åbner op for besøg, men hun afventer stadig de præcise retningslinjer.

”Jeg har endnu ikke set bekendtgørelsen, men vi forventer bestemt at åbne for besøg den 2. juli,” oplyser hun i et skriftligt svar til Lokal Nyt.