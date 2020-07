3 ud af 4 virksomheder var rustet til krise

3 ud af 4 virksomheder mødte coronakrisen med overskud i rygsækken Foto: Arkiv

Økonomi Det kan godt være, at der er skiftet ud iblandt butikkerne i Rødovre Centrum under coronakrisen, men nye tal viser, at virksomhederne på den københavnske omegn trods alt var godt rustet til krisen, og at 3 ud af 4 startede coronaåret med et overskud.

Af André Bentsen

Hjælpepakker eller ej, det har tærret hårdt på de lokale virksomheder at tilpasse sig livet med corona.

Heldigvis for tre ud af fire af dem her i vores område er, at de startede 2020 med overskud og altså havde lidt at tage af.

Med NOVO NORDISK A/S i spidsen rullede virksomhederne i Københavns omegn nemlig økonomisk flot ud af 2019. Medicinalproducenten fra Bagsværd landede det største overskud af alle i Københavns omegn med hele 38,9 mia. kroner på bundlinjen.

Men de var ikke alene om at kunne glæde sig over et flot regnskab. På landsplan havde hele 74 procent af de 48.000 selskaber, som har indberettet årsregnskab i perioden januar til maj, sorte tal på bundlinjen og dermed et økonomisk overskud. Sidste år var den tilsvarende andel 67 procent. En kraftig stigning – i hvert fald på papiret.

”På overfladen tyder det på, at erhvervslivet helt overordnet har klaret sig superflot sidste år. Men med til historien hører også, at antallet af offentliggjorte regnskaber i perioden på landsplan faldt med 30 procent. En af grundene til dette er regeringens udskudte frist for årsregnskaber til september på grund af coronakrisen,” siger Rasmus Barnechow Mohn Larsen, dataanalytiker i Visma Rating, der har kigget de lokale regnskaber igennem og sammenlignet dem med resten af landet.

Fra minus til plus

Hele 608 virksomheder i Københavns omegn formåede fra 2018 til 2019 at vende et underskud til et overskud, mens 424 virksomheder i København omegn oplevede den modsatte udvikling: Deres økonomiske overskud var i perioden blevet til et minus.

NORDIC TRANSPORT GROUP A/S leverede den største økonomisk forbedring i Københavns omegn. Virksomheden fra Hvidovre forbedrede resultatet med 1,1 mia. kroner fra 2018 til 2019. I alt 15 virksomheder i Københavns omegn forbedrede økonomien med mere end 100 mio. kroner.