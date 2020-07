25.332 feriekroner til udbetaling – hvis du er fra Rødovre

Senest til oktober vil de danske lønmodtagere ellers, hvis de ønsker det, få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge som en del af folketingets brede aftale om genopretning af dansk økonomi, efter coronakrisen har sat sine spor.

Feriepenge Bor du i Rødovre, får du mere udbetalt end langt del fleste danskere, når Folketinget sender dine feriepenge ud at arbejde. Udregning fra Spar Nord viser, at der venter 25.332 kroner i snit til borgerne i Rødovre.

Af André Bentsen

Der er feriepengeregn over danskerne, når vi til efteråret skal vise samfundssind for vores egne opsparede feriepenge og sætte fart på samfundshjulene.

Bor du i Rødovre kan du i snit se frem til at få 25.332 kroner til udbetaling før skat.

Det skyldes, at den gennemsnitlige månedsløn lokalt ifølge Danmarks Statistik rammer 42.220 kroner.

Hvis din egen lønseddel ser anderledes ud end det, er du ikke alene. Der er nemlig både store forskelle på, hvor meget den gennemsnitlige lønmodtager internt i hver kommune står til at få udbetalt, men også kommunerne imellem, viser en ny undersøgelse fra Spar Nord.



Store forskelle mellem kommunerne

Ifølge undersøgelsen er det især lønmodtagerne i flere hovedstadskommuner, der kan se frem til at få et ekstra stort beløb ind på kontoen. Gentofte, Rudersdal og Hørsholm Kommune placerer sig nemlig i top tre over de kommuner, hvor lønmodtagerne har optjent flest feriepenge siden 1. september og således får flest penge udbetalt i gennemsnit per lønmodtager. Dermed kan de se frem til, at de tre ugers indefrosne feriepenge, som det nu snart bliver muligt at få udbetalt, løber op i hele 41.561 kroner, 39.372 kroner og 38.950 kroner før skat, hvis man forudsætter, at der ikke er indbetalt til pensionsopsparingen:

”Der er store kommunale forskelle på, hvor mange penge der bliver udbetalt, og her placerer kommuner i den nordlige del af hovedstadsområdet, hvor mange mere velhavende familier bosætter sig, ikke overraskende øverst på listen. Faktisk skal man helt ned til nummer 18 på listen, nemlig Skanderborg Kommune, som får 26.918 kroner udbetalt i feriepenge, for overhovedet at finde en kommune, der ikke ligger på Sjælland,” forklarer cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm og fortsætter:

”Men selvom flere kommuners lønmodtagere kan se frem til at få en ekstra stor pose penge udbetalt i forhold til andre, er det dog ikke en garanti for, at de mange penge bliver brugt i kommunen eller for den sags skyld i Danmark. Bliver de mange feriepenge udbetalt lige op til, at flere landegrænser åbnes, vil mange formentlig blive fristet til at bruge pengene på en rejse til efteråret eller vinter afhængigt af, hvordan Udenrigsministeriets rejsevejledninger ser ud til den tid.”

Han peger dog på, at udbetalingen af de såkaldte SP-penge tilbage i 2009 virkede efter hensigten ved at føre til øget forbrug. Udbetalingen af SP-pengene indebar – tilsvarende den aktuelle situation – at staten gav danskerne adgang til deres egne penge.

”Vi har tidligere set, at samme model har været en stor succes med et højt forbrug hos danskerne. Der, hvor vi nok vil se den mindste forbrugstilbøjelighed, er hos netop de lønmodtagere, som tjener mest og nok formentlig vil spare op i stedet for at bruge dem – eller helt undlade at få dem udbetalt, da beskatningen er høj og behovet knap så stort.

Økommunerne får færrest penge udbetalt

Mens de sjællandske kommuner kan se frem til ekstra store pengebeløb, så ser det en del anderledes ud i landets økommuner. Kigger man på listen over de kommuner, hvor lønmodtagerne har færrest indefrosne feriepenge til gode, finder man nemlig Læsø, Samsø og Langeland Kommune. Her står den gennemsnitlige lønmodtager til at få udbetalt henholdsvis 19.031 kroner, 19.052 kroner og 19.308 kroner før skat:

”Økommunerne får den mindste effekt af udbetalingen, hvis man kigger på lønmodtagerne isoleret set. Men ser man på det overordnede billede, vil de formentlig mærke det positivt på andre vigtige parametre, da fælles for mange økommuner er, at de er populære feriedestinationer med mange sommerhuse, forklarer Jens Nyholm og fortsætter:

”Der er nemlig en vis sandsynlighed for, at udbetalingen vil smitte positivt af på især turismen og servicesektoren, som ellers har været hårdt ramt under coronakrisen. Det skyldes, at udsigten til at få de mange feriepenge mellem hænderne potentielt kan få pengene til at sidde lidt mere løst i lommerne, når årets sommerferie – for manges vedkommende hjemme i Danmark – skal afholdes.

”Samtidig er de lønmodtagere, der potentielt kan hæve færrest penge, dem, der sandsynligvis vil være mest tilbøjelige til faktisk at hæve og bruge dem – og omvendt. Og det vil til en vis grad udligne de forbrugsmæssige effekter fordelt over hele landet, slutter Jens Nyholm.”