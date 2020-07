174 nye virksomheder under coronakrisen

Selvom coronavirus i forårsmånederne så ud til at sætte en pind i det danske iværksætterhjul, så lever lysten til at starte egen virksomhed fortsat i bedste velgående.

iværksætteri Lysten til at starte egen virksomhed op, er ikke blevet helt kvalt under coronakrisen. Tal fra regnskabsprogrammet Dinero viser, at 174 nye virksomheder i Rødovre så dagens lys i første halvår af 2020.

Af Christian Valsted

Coronakrisen har ikke afholdt iværksættere far at starte nye virksomheder op, men virketrangen er reduceret sammenlignet med tal fra samme periode i 2019.

Sidste år blev der registreret 217 nye virksomheder i Rødovre i første halvår og det er 20 procent flere end i år. Det er Dinero der har analyseret tallene og ifølge Dinero, der er et regnskabsprogram til virksomheder, er det positivt nyt at lysten til at starte egen virksomhed fortsat lever i bedste velgående.

Som land har vi ganske enkelt brug for, at der skabes nye virksomheder. Vi har brug for mennesker, som tør starte egen virksomhed. Nye virksomheder er fremtidens vækst-motorer, og det glæder mig, at der i skyggen af coronavirus rent faktisk blev stiftet mange nye virksomheder i årets første seks måneder, siger Martin Thorborg, adm. direktør i Dinero.