Virusudbrud gør take-away mad populært som aldrig før

SPONSORERET INDHOLD Siden udbruddet af den smitsomme virus covid-19, har danskerne været nødsaget til at se deres liv ændret på mange fronter. Man kan ikke længere mødes med venner og familie, som man plejer, og rejser og restaurantbesøg er med et blevet ulovlige.

Det betyder imidlertid ikke, at det ikke også er en tid med nye gode ideer og nyskabelse. Mange har taget muligheden for at snakke med vennerne online, holde ferie i Danmark eller lave restauranten om til et foretagende med take-away mad. Det gælder alt fra klassiske danske kroer til dem der sælger pizza centralt på Østerbro.

Genåbnede restauranter

Særligt det sidstnævnte er næsten uundgåeligt at se i både tallene og i verden omkring os, og hvis vi gerne vil støtte de selvstændige og lokale virksomheder omkring os, kan det være ganske fornuftigt at bidrage til den slags. Som tiden er gået, er flere af restauranterne dog også begyndt at åbne igen.

Det gælder blandt andet Frankies Pizza, der sælger pizza centralt på Østerbro. På trods af den relativt hurtige tilbagevenden for mange restauranter, er de fleste dog stadig enormt hårdt presset rent økonomisk. Mange har i et eller andet omfang modtaget statslige hjælpepakker, men at skulle stoppe forretningen i over en måned kan være et dødsstød, når man arbejder med noget så forgængeligt som mad.

Det er den slags, der har forårsaget absurde videoklip af gratis uddelt øl, mad og andet, mens virusudbruddet var på sit højeste. Ellers har de simpelthen ikke haft held eller mulighed til at sælge det.

Støt dine foretrukne virksomheder

Jævnfør økonomisk teori er det altså derfor vigtigere end nogensinde før, at vi vælger at bruge lidt ekstra på at forkæle os selv, spise ude eller tage maden med hjem fra en af de mange nye take-away koncepter. Vær desuden opmærksom på, at det ikke kun er det klassiske fast food, du kan få som take-away mad i disse tider.

Som nævnt tidligere har mange restauranter af nød adopteret ideen, og du kan nu få stort set al slags mad bragt direkte til døren, hvilket kan være en sjov og interessant måde at tilbringe den sidste tid, mens nogle stadig er spærret inde i hjemmet, og arbejdspladserne køre på vågeblus. Desuden er det et valg, som man sagtens kan have det godt med.

Hvad end man bestiller sig en omgang seafood eller spiser pizza centralt på Østerbro, så er det nemlig en måde at støtte det danske erhvervsliv og sørge for, at gode virksomheder overlever krisen.

Det samme princip gælder i øvrigt også for enhver anden branche. Hvis der er en virksomhed, hvis produkter du elsker, kan du med fordel gribe muligheden for at vise dem, at du sætter pris på det. Det er nemlig ikke alle brancher, der kan lave take-away.