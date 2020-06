Viften sikrer biograf med UV-lys

Viften har taget UV belysning til sig i bekæmpelsen af coronavirus. Foto: Brian Poulsen

Genåbning Som en af de eneste biografer i Danmark UV desinficerer Kulturhus Viften nu både sæder og håndtag for at sikre gæsterne imod smitte.

Af André Bentsen

Normalt er det kun plejehjem, laboratorier og optikere, der bruger UV desinficering for at holde deres ting sikre for brugerne. Nu melder Viften, som en af de første biografer overhovedet, sig i rækken.

”Som et supplement til den allerede ekstra rengøring i Viften har vi valgt at benytte os af UV desinficering. Vi er meget begejstrede over at kunne genåbne biografen, men det ligger os også meget på sinde at sørge for at vores gæster er så sikre som muligt, når de kommer i huset,” siger leder af kulturhuset, Lau Wulfsberg.

”En stor del af vores gæster er jo blot alene på grund af deres alder defineret som risikogruppe og det betyder, at vi skal gøres os ekstra umage,” tilføjer han.

Også til koncerter

Viften har tidligere benyttet UV-desinficering til mikrofoner i forbindelse med koncertproduktionen og derfor opstod tanken jo naturligt om de ikke kunne dræbe virus og bakterier i biografen, med et noget større UV-apparat som et supplement til den udvidet rengøring.

”Vi kontaktede et specialistfirma og det viste sig, at de havde en løsning, der kunne hjælpe os med at UV-desinficere vores biografstole og øvrige kontaktflader i biografen og caféen. Det er en teknologi, der er kendt fra hospitaler, tandlæger og fødevareindustrien,” siger Lau Wulfsberg og fortsætter:

”Det har vi så implementeret i Viften og uddannet personalet til at anvende mellem forestillingerne som en af de allerførste biografer i Danmark. Det gør jo, at det er betydeligt mere sikkert at nyde filmens magi i biografmørket.”

Gæsterne har allerede taget godt imod det nye initiativ og Viften har derfor tænkt sig også at anvende UV-desinficering, når de igen inden længe kan spille teater og musik i koncertsalen.

”Vi gør altid hvad vi kan for at sikre at der er god lyd og godt billede, men det er lige så vigtigt at vi også passer godt på vores gæster og anvender de nødvendige ressourcer, også selv om man ikke kan se eller høre en coronavirus,” slutter Lau Wulfsberg.