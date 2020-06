Udskyder betaling for 16 millioner

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udskyde betaling af dækningsafgift 2. rate for erhvervsejendomme fra den 1. juli til den 1. december 2020 grundet corona-situationen. Foto: Arkiv

økonomi For at hjælpe økonomisk trængte virksomheder under coronakrisen, har Kommunalbestyrelsen besluttet at udskyde betalinger for 16 millioner kroner.

Af André Bentsen