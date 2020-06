Tre gode råd til dig, som gerne vil starte til en ny sport

SPONSORERET INDHOLD Motion er en vigtig del af hverdagen, hvis du gerne vil holde din krop sund og rask. Derfor er det en god ide, at du enten træner eller tilmelder dig en sport, som du godt kan lide. På denne måde får du den motion, som du har brug for, mens du samtidig kan tilbringe tid med dine holdkammerater.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der er dog nogle ting, som du skal huske på, inden du begynder til en ny sportsgren, og derfor får du i denne artikel tre gode råd til, hvordan du nemmest begynder din nye aktive livsstil.

Vigtigt er det også, at du overholder dine hviledage, og på disse kan læse og se spændende nyheder om sportens verden på https://sportssektionen.dk.

Giv dig selv en langsom start

Når du starter til en ny sportsgren, så er det vigtigt, at du giver dig selv og din krop tid til at vænne sig til de mange nye øvelser, som benytter sig af muskelgrupper, som du ikke har brugt i hverdagen før.

Her er det specielt vigtigt, at du ikke overbelaster dine muskler, da dette kan give dig store smerte, som kan have grusomme konsekvenser for din krop. Start derfor langsomt op til den sportsgren, som du har valgt, så du kan passe godt på dig selv.

Tal med din træner ofte

Vil du gerne starte til en ny sport, så er det vigtigt, at du ikke er bange for at tale med din træner om de forskellige øvelser, som du skal lave.

Gør du teknikken forkert, kan dette nemlig også resultere i en skade, og det er derfor vigtigt, at du får den bedste vejledning muligt, når det kommer til, hvordan du skal dyrke din sport.

Træn gerne med en ven udenfor træningstiden

Vil du gerne have mere ud af din sport, og vil du gerne blive bedre, så er det vigtigt, at du træner sammen med en holdkammerat eller en ven.

På denne måde får i begge muligheden for at øve de teknikker og øvelser, som i er blevet præsenteret for i jeres træning, og dermed vil du hurtigt kunne mærke, at du bliver bedre til din sport.

Det er samtidig videnskabelige bevist, at man nemmere kan holde motivationen til at træne oppe, når man gør det med en ven, og det kan derfor være en god ide, at du finder en fast træningspartner.